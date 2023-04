Se o City quer se mostrar adulto na Champions, o Real Madrid é o melhor teste para isso

Pelo terceiro ano consecutivo, o Manchester City chega em uma semifinal de Liga dos Campeões; pela frente, outra vez o Real Madrid

O Manchester City bateu o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League 2022/23 e, pelo terceiro ano seguido, está nas semifinais do campeonato europeu. O último teste antes de uma eventual decisão será, mais uma vez, contra o Real Madrid. E não é possível imaginar um oponente melhor para o clube inglês conseguir mostrar que, hoje, é um dos grandes do Velho Continente.

Não confunda ser uma potência esportiva europeia, como tem sido o City nas últimas décadas, com grandeza continental. Nem mesmo o técnico dos Citizens, Pep Guardiola, comete este erro. "Evidente que nós podemos chegar nos últimos mata-matas, e dar mais um passo além. Eu não nego isso. Mas nos comparar aos outros grandes times, um título não vai mudar isso. Nós somos adolescentes nesta competição. Queremos vencer, evoluir para isso. E a melhor maneira de vencer é sentindo este tipo de pressão", disse Guardiola ainda em 2019.

Até aquele momento, o City contabilizava nove participações na Champions League e a melhor campanha havia sido uma semifinal, em 2016, com eliminação frente ao Real Madrid de Cristiano Ronaldo e companhia um ano antes da chegada de Pep Guardiola ao comando técnico dos Citizens. De 2021 até 2023, o clube azul de Manchester chegou nas últimas três semifinais e foi vice-campeão em 2021. Ou seja, conseguiu dar passos além.

Mas o caminho rumo à grandeza, ou – para traçar um paralelo com as palavras de Guardiola – à vida adulta na Champions League, ainda é algo que o Manchester City busca. Isso ficou muito claro na mais recente eliminação em semifinais, em 2022, justamente para o Real Madrid, quando o clube espanhol arrancou uma virada heroica nos minutos finais, quando a classificação estava nas mãos dos ingleses.

O Real Madrid cresceu como clube enquanto a Champions League – então chamada de Copa dos Campeões da Europa – crescia como campeonato. É quase como se fossem irmãos gêmeos, que apareceram para o mundo na mesma hora e cresceram juntos até a maturidade. A história é diferente em relação ao Manchester City. “Uma década atrás, nós só assistíamos pela TV”, relembrou Guardiola ao repórter Fred Caldeira, da TNT Sports, em palavras ditas antes do jogo de quartas de final contra o Bayern de Munique neste abril de 2023.

“A história existe”, disse o catalão antes de eliminar o Bayern (3 a 0 na ida, 1 a 1 na volta), em palavras que também podem muito bem valer para o Real Madrid. “Mas não vamos jogar contra ela. Jogamos contra onze jogadores, mais os substitutos, não contra o que eles conquistaram”, observou. A receita para passar da adolescência para a vida adulta? “Ser fiel a nós mesmos o máximo possível. Temos o nosso plano de jogo para ser seguido até o fim, temos que jogar o nosso jogo o máximo possível”.

Se busca provar que é um adulto no cenário europeu, e não apenas um forte adolescente, não há adversário melhor para o Manchester City do que o Real Madrid – que, ironicamente, vai contando com o poder decisivo dos jovens Vini Júnior e Rodrygo, jogando como gente grande, e mantendo até aqui a posição hegemônica dos merengues como grande time a ser batido no Velho Continente.