Rodrygo e Vini Jr. cada dia mais à vontade na Champions League

A dupla brasileira foi a principal responsável por eliminar o Chelsea nas quartas de final e levar o Real Madrid a mais uma semifinal europeia

Atual campeão europeu, o Real Madrid fez valer o seu favoritismo e carimbou lugar nas semifinais da Champions League 2022/23 com mais uma vitória sobre o Chelsea. Os 2 a 0 no encontro de volta, em Londres, levaram o placar agregado para 4 a 0 e reforçaram não apenas a vocação merengue para o principal torneio de clubes do Velho Continente. Mostrou, também, o quanto Rodrygo e Vinícius Júnior sentem-se à vontade na competição.

A dupla brasileira, vital para o título da temporada passada, voltou a brilhar nas quartas de final da campanha atual. Entre duas vitórias por 2 a 0 sobre os ingleses, Vinícius Júnior contribuiu diretamente com todos os quatro gols marcados sobre o Chelsea. A estatística vai mostrar três assistências, mas não mostra que o tento de Benzema, o do 1 a 0 ainda em Madri, só foi possível porque o francês aproveitou o rebote do goleiro Kepa Arrizabalaga após finalização de Vini.

Segundo a Opta Sports, Vinícius participou diretamente de todos os últimos 21 gols marcados pelo Real Madrid na Champions League. Foram 11 passes para gol e 10 tentos, incluindo aí o do título de 2021/22 sobre o Liverpool. Dentro do corte de duas temporadas, a atual e a anterior, nenhum outro jogador ultrapassou a marca das dezenas em gols e assistências na competição. É um recorde que fala por si só.

Rodrygo é outro que mostra uma vocação especial em jogos de Champions League. Dentre os 15 gols que já marcou pelo Real Madrid na competição europeia, cinco foram em duelos de mata-mata (três em jogos das quartas de final, dois em semifinais). É claro que o momento mais especial do ex-santista até aqui foi em 2022, no caminho rumo ao título, quando saiu do banco de reservas para marcar duas vezes nos acréscimos da semifinal contra um Manchester City que, até então, tinha a classificação em mãos.

Dois jovens atacantes brasileiros que, há tempos, mostram futebol de gente grande. Em clube grande e na maior das competições de clubes. Vinícius Júnior e Rodrygo não sentem o peso da Champions League, parecem estar em casa e cada vez mais à vontade no torneio.