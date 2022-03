Mallorca x Real Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Espanhol 21/22

O Real Madrid enfrenta o Mallorca nesta segunda-feira (14), às 17h (de Brasília), no Iberostar, pela 28ª rodada da La Liga.

Após eliminar o PSG e avançar às quartas de final da Champions League, o Real Madrid busca ampliar a vantagem na liderança do Espanhol. Atualmente, soma 63 pontos, sete a mais que o Sevilla, segundo colocado.

Já o Mallorca, vindo de três derrotas consecutivas, busca reencontrar o caminho da vitória e se afastar do risco de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Real Madrid terá os retornos de Mendy e Casemiro, que desfalcaram a equipe contra o PSG.

Do outro lado, o Mallorca não poderá contar com Reina e Battaglia, suspensos, enquanto Greif, com Covid-19, e Galarreta, lesionado, estão fora.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do Mallorca: Rico; Maffeo, Valjent, Raillo, Costa; Sevilla, Baba; Kubo, Angel, D Rodriguez; Muriqi.

DESFALQUES

REAL MADRID:

-

MALLORCA:

Reina e Battaglia: suspensos

Greif: Covid-19

Galarreta: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mallorca x Real Madrid será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet. Na GOAL, o torcedor acompanha os lances em tempo real.