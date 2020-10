Mais que um meme: Marinho faz ou cria gols pelo Santos quase a cada jogo

O atacante, que marcou na vitória do Santos sobre o Olimpia, na Libertadores, participa diretamente de um gol do Santos a cada quase 90 minutos

Se existe alguém que merece destaque na atual temporada do futebol brasileiro, esse alguém é Marinho. O atacante, que durante muito tempo foi conhecido apenas por seus memes , e não por sua qualidade como jogador, vem tendo um ano fantástico dentro de campo. Pelo , entre seus mísseis aleatórios, dribles e assistências, ele é responsável direto por um gol de sua equipe a praticamente cada jogo.

Até chegar à Vila Belmiro, Marinho era tido por muitos como um ‘jogador de time pequeno’ , por suas passagens sem sucesso por , e .

Então, em 2019, ele foi contratado pelo Santos como mais uma aposta para o elenco. Na equipe, que era comandada por Jorge Sampaoli, hoje no , o atacante até foi bem, mas esteve longe de atingir o nível de agora. Os grandes destaques do time eram Soteldo e Carlos Sánchez. Marinho ficou com o papel de bom coadjuvante, marcando oito gols em 28 partidas pelo .

Porém, em 2020, o atacante dos memes decolou. Nesta temporada, ele já balançou as redes 12 vezes, 50% a mais do que no ano passado, com nove partidas a menos.

E o desempenho de Marinho ganhou ainda mais destaque desde que o técnico Cuca assumiu o Santos, após eliminação no . De lá para cá, o camisa 11 já marcou nove gols, o último deles na vitória de ontem, contra o Olimpia-PAR , que determinou a classificação do Peixe para as oitavas de final da Libertadores . Com sete tentos no Brasileirão, ele também briga pelo posto de artilheiro da competição , ao lado de Thiago Galhardo, do Internacional .

Mas não é só com seus chutes certeiros que Marinho contribui com a equipe. Se ele mesmo não marca, ele cria oportunidades para seus companheiros. Ao todo, o atacante já distribuiu quatro assistências na temporada.

Dessa forma, o camisa 11 teve participação direta em 16 gols do Peixe em 19 jogos, mais precisamente, em 1446 minutos em campo. Isso significa que ele é responsável direto por um gol do Santos a cada 90,4 minutos. Além disso, 73% dos gols de sua equipe saem de seus pés quando ele está em campo.

O nível de desempenho incrível já faz com que muitos cobrassem sua convocação para a seleção brasileira , o que até o momento não aconteceu. Mas, definitivamente, Marinho já é muito mais do que apenas um meme .