Sabia não? Meme mudou vida de Marinho e motivou raiva de Mano Menezes

O atacante ficou conhecido pela declaração, mas teve problemas por conta dela

"Tô fora? Que m..., hein. Não sabia não". Uma frase despretensiosa, dita em uma entrevista na beirada do campo depois de uma partida, mas que foi responsável por mudar a vida e carreira de seu autor, o atacante Marinho, então jogador do Ceará.

A frase viralizou, tornou Marinho um meme e permitiu que ele mostrasse seu futebol ao mundo, a ponto de, no mesmo ano, ser contratado pelo . E foi lá, também, que o meme se tornou um problema para ele.

Em entrevista ao canal Desimpedidos, o atacante do falou da má relação que tem com o treinador Mano Menezes, que começou justamente por conta da polêmica frase. "A primeira coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro foi falar: 'Ah, você é aquele lá do sabia não, né?'. Imagina, qual o respeito que o cara trata o seu atleta? É desse jeito? Então, já caiu no meu conceito daí", contou Marinho.

O atacante detonou Mano, reforçando a falta de respeito que ele sentia vir do comandante: "É um cara que não tenho vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já peguei, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece".

Mesmo depois do episódio, Marinho continuou produzindo memes em suas falas, até que um dia se cansou.

Já no Santos, em 2019, Marinho anotou um belo gol na partida contra o , pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro e, ao ser perguntado sobre o tento, apelidou o lance de "minimíssil aleatório", para alegria daqueles que assistiam às entrevistas do atacante ansiosos pelas falas marcantes.

No entanto, no segundo turno, contra o mesmo Botafogo, Marinho se irritou por ser considerado uma "fábrica de memes" e disparou durante a entrevista: "Hoje eu não vou dar nome para esse gol, não. Gol é gol, trabalho que venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme, vocês têm que começar a olhar para mim um pouquinho também como jogador de futebol, porque eu sou bom pra c...".