Marinho volta a marcar pelo Santos e chega à melhor fase em grandes centros

Após sucesso com o Vitória, em 2016, ponta reencontra seu melhor futebol na Vila Belmiro e prova capacidade de triunfar no alto nível

Marinho fez um lindo gol de falta no empate por 2 a 2 com o Vasco, na quarta-feira, na Vila Belmiro, em batida nada aleatória, como costuma definir as pancadas que solta de fora da área. Em alta no , mesmo com a campanha errante da equipe no Campeonato Brasileiro, o ponta apagou qualquer crítica por não decidir como protagonista dos grandes.

Depois de um surgimento com destaque no Ceará, em 2015, e uma explosão de gols e bom futebol pelo , em 2016, o jogador virou sonho de consumo de vários clubes do país. Mal no Cruzeiro entre as duas boas passagens, porém, despertava dúvida sobre a capacidade de brilhar também em um grande centro do país.

Explica-se: tanto no Ceará quanto no Vitória, ainda que tenha desempenhado grande futebol, Marinho não tinha a obrigação de levar as equipes a posições de destaque na tabela ou aos títulos. Era essa sua missão no Cruzeiro e no Grêmio, nos últimos dois anos, com retumbantes falhas em ambas.



Envolvido em negociação com o para o adquirir o zagueiro David Braz, ele já havia demonstrado nas mãos de Jorge Sampaoli que poderia render frutos na Vila Belmiro. Foram oito gols e cinco assistências em 28 jogos de uma respeitosa campanha de vice-campeão brasileiro, goleando o primeiro colocado por 4 a 0 na despedida do torneio.



Neste ano, porém, mesmo machucado, o canhoto mostrou que segue em alta. Presente em 11 partidas, marcou sete gols, deu duas assistências e, com 22 participações diretas em gol desde que chegou ao clube, já atingiu o nível dos tempos de Vitória. Em 2016, foram 12 gols e sete assistências em 27 jogos pelos baianos no Brasileiro.

Trunfo do clube para acumular o máximo possível de pontos nesta arrancada inicial do torneio, o jogador poderia até ter um número maior de gols. Na derrota para o Flamengo, porém, uma outra cobrança de falta sua foi anulada porque o juiz considerou que Jobson, impedido, participou do lance, mesmo sem encostar na bola.



Ele, Soteldo e toda a linha ofensiva do Peixe seguem na caminhada em busca de bons resultados no sábado, data marcada para o duelo contra o Ceará, no Castelão, pela oitava rodada do Brasileiro.