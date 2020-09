Marinho e Thiago Galhardo: de coadjuvantes a artilheiros 'improváveis' do Brasileirão

Um pelo Santos, outro pelo Internacional, os jogadores se tornaram os grandes destaques de suas equipes e lideram o Brasileirão em gols e assistências

A lista de grandes centroavantes no Brasileirão é realmente grande. Antes de a competição começar, Gabigol, Jô, Fred, Luiz Adriano e Guerrero certamente estariam entre os grandes favoritos para assumir a artilharia do campeonato. Mas após nove rodadas, ninguém fez mais gols do que Marinho e Thiago Galhardo.

Com seis gols cada, os jogadores, de e , respectivamente, estão apresentado um nível de atuação excelente até o momento e lideram suas equipes dentro de campo, ao contrário do que muitos esperavam.

É até difícil dizer qual deles é a maior surpresa do Brasileirão até aqui. Marinho, que teve passagens bem fracas por e , era tido como um ‘jogador de time pequeno’. Seu ano de 2019, já pelo Santos, não foi ruim, é verdade, mas esteve longe ter o mesmo destaque da atual temporada.

Os grandes nomes da equipe, que tinha Jorge Sampaoli no comando técnico, eram Soteldo e Carlos Sánchez. Como bom coadjuvante, o ‘atacante dos memes’ marcou oito gols em 28 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano.

Mas em 2020, mesmo com o time enfrentando muitas dificuldades, o salto de qualidade de Marinho foi notável. Com apenas 13 jogos disputados em 2020, ele já balançou as redes nove vezes, uma a mais do que na temporada inteira do ano passado.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

E sua evolução passa muito pela chegada de Cuca. Desde que o treinador assumiu foram seis gols em nove jogos, todos pelo Brasileirão. Teve golaço de falta, de pênalti, de cabeça, em jogada individual e, claro, com o ‘mini míssil aleatório’, modo como o jogador gosta de chamar seus chutes poderosos.

Ele tem sido o principal nome do Santos no Brasileirão e foi fundamental para a equipe se afastar da zona de rebaixamento e assumir a sexta colocação na tabela.

Mas Thiago Galhardo definitivamente não fica para trás. Após um bom Campeonato Brasileiro pelo Ceará em 2019, o meia-atacante foi contrato pelo Internacional com boas expectativas, mas nem o mais otimista dos Colorados poderia esperar que ele seria o principal goleador da equipe.

O jogador já vinha jogando bem ao longo de 2020, mas foi após a lesão de Paolo Guerrero que ele mudou de patamar. Passou a jogar como a principal referência ofensiva da equipe e não parou mais de marcar gols.

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Sem Guerrero, Galhardo marcou seis gols em cinco partidas pelo Internacional e é o grande responsável por colocar a equipe na liderança do Brasileirão.

Hoje, inclusive, o jogador reencontra o Ceará, seu ex-clube, dentro do Beira-Rio. A ‘lei do ex’ dificilmente falha, e com a atual fase de Galhardo, não será surpresa nenhuma ver o jogador assumir a artilharia isolada do nacional.

Mas a dupla de artilheiros ‘improváveis’ não se destaca apenas pelos gols. Os dois também lideram o Brasileirão em assistências, com três passes decisivos cada.

É claro que o Campeonato Brasileiro ainda está no começo e muita coisa ainda pode acontecer. Mas até o momento, é impossível negar que Marinho e Galhardo estão entre os principais nomes da competição