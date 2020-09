Matheus Cunha no lugar de Gabriel Jesus: como o atacante chamou a atenção de Tite

Golaços, versatilidade e destaque na seleção olímpica credenciaram o jovem de 21 anos para disputar as Eliminatórias

A CBF informou na tarde desta sexta-feira, 27, a convocação o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para o lugar de Gabriel Jesus. O constatou uma pequena lesão no atacante após a partida dos Citizens contra o e o camisa 9 foi cortado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

É a primeira convocação de Matheus Cunha para a seleção principal. Ele estará disponível para Tite nos primeiros duelos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O Brasil estreia contra a Bolívia no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, em . No dia 13, a seleção visita o Peru, em Lima.

Mais times

O jovem de 21 anos já havia chamado a atenção no Pré-Olímpico, no início do ano. Ele terminou o torneio com cinco gols, dois deles contra a , no jogo da classificação do para Tóquio 2020 (que será disputada em 2021). Em 2019, ele já havia sido o artilheiro da categoria com nove gols.

Antes de brilhar com a seleção sub-23, Matheus Cunha já era uma peça importante no , sendo destaque por seus belos gols. Um deles, inclusive, concorreu ao Puskas de 2019.

Mais artigos abaixo

Parabéns pelo golaço meu parceiro Matheus Cunha, merece muito estar concorrendo ao Puskas! Muito legal ver mais um brasileiro fazendo bonito na europa, também convocado para a seleção olímpica. Boa sorte meu amigo!!! 🤙🏾 pic.twitter.com/9Ttkk10dLD — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 21, 2019

No entanto, durante a disputa Pré-Olímpico, o atacante trocou de time na e hoje defende o Hertha Berlin. O impacto de Matheus Cunha no time da capital alemã foi imediato. Em seu primeiro jogo, deu uma assistência e depois conseguiu embalar uma sequência de quatro jogos seguidos balançando as redes dos adversários.

Na atual temporada, Matheus Cunha participou de dois jogos e brilhou: dois gols e duas assistências. Com a camisa do Hertha, o brasileiro atuou em apenas 13 jogos, com sete gols marcados e quatro assistências desde que foi contratado, e também já fez alguns belos gols.

Hertha Berlin 2-0



That strike from Matheus Cunha is a thing of beauty 🤤 pic.twitter.com/A3dk1ft43A — Goal (@goal) June 22, 2020

A versatilidade do jogador também é um fato que chama atenção de Tite. Ele pode tanto jogar como referência no ataque, como era o caso do lesionado Gabiel Jesus, como aberto pelo lado direito. Com o Hertha, ele começou a temporada como meia armador, regendo o time que joga com dois atacantes: Piatek e Lukebakio.