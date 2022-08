Maior vencedor em Palmeiras e Flamengo é... o Fluminense!

Tricolor pode diminuir a diferença para o líder para cinco pontos, em caso de vitória em confronto direto na próxima rodada

Duas das grandes potências do futebol brasileiro neste momento, Palmeiras e Flamengo foram à campo no domingo (21) para escrever mais um capítulo de uma das rivalidades mais emergentes do país. Um jogo também fundamental para o futuro do Brasileirão 2022... e que teve o Fluminense como grande beneficiado.

Enquanto os rivais eram apontados como dois dos três grandes favoritos a ficar com a taça no início da temporada (junto do atual campeão, o Atlético-MG), o Fluminense não era visto como um dos favoritos. Mas é inegável: o time comandado por Fernando Diniz está vivo.

Foi justamente o Tricolor quem ficou mais feliz com o resultado entre Palmeiras e Flamengo. Enquanto o Verdão queria a vitória para se isolar de vez na liderança, o Rubro-Negro queria colar no líder. Ambos, porém, tiveram que se contentar com o empate. O resultado aproxima o Fluminense de uma eventual briga pela liderança.

Com a vitória diante do Coritiba, o Flu termina a rodada 23 a oito pontos do Palmeiras. Ainda é uma distância significativa, mas que ainda permite que o torcedor sonhe com uma eventual arrancada. E o confronto diante do Palmeiras neste sábado (27), na próxima rodada, pode levar a diferença a cinco pontos.

Além do Fluminense, outros times como o Athletico-PR e o Corinthians também se beneficiaram com o empate no Allianz Parque. Só que o Timão não joga mais contra o Verdão no campeonato e o Furacão parece privilegiar a disputa das semifinais da Libertadores, escalando times alternativos em várias rodadas do Brasileirão.

Não significa que o Fluminense já esteja brigando pelo título. Mas se o Tricolor conseguir se impor no Maracanã no jogo desta próxima rodada, pode aquecer de vez o campeonato e se colocar como grande perseguidor ao Palmeiras.

Flamengo e Fluminense ainda voltam aos gramados neste meio de semana, enfrentando São Paulo e Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. Já o Palmeiras mantém o foco total no Campeonato Brasileiro e tem uma semana livre de preparação para visitar o Tricolor.