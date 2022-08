Palmeiras x Flamengo não é mais só um jogo: virou clássico de alta rivalidade

Jogos históricos, disputas constantes e provocações marcam o caminho recente da partida

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão 2022, em um jogo daqueles com cara de decisão ainda que inserido dentro de um campeonato por pontos corridos. Se o Alviverde, líder, vencer, a vantagem em relação ao segundo colocado chegaria a 12 pontos – que seria a maior já estipulada na briga pelo título após 23 jornadas considerando a Serie A com 20 participantes. Se o Rubro-Negro, vice-líder, levar a melhor, entra de vez na briga pelo título mesmo atuando em boa parte do certame com uma equipe alternativa.

Dois gigantes, duas potências do cenário atual no Brasil. Os dois clubes mais vitoriosos das últimas temporadas. Quando Flamengo e Palmeiras se encontram, não temos mais só um jogo, um dos vários clássicos interestaduais entre nossos grandes times. Estamos falando de um confronto que, nos últimos anos, passou a ser um embate daqueles com rivalidade no mais alto nível.

Palmeiras e Flamengo sempre foi um grande encontro. Pelo que os clubes representam e pela própria história do confronto. Mas se havia algum grau de tensão quando rubro-negros e alviverdes se enfrentavam décadas atrás, o motivo estava mais nas brigas de torcidas organizadas do que qualquer outra coisa.

Getty Images

Final da Copa Mercosul de 1999, vencida pelos cariocas, e alguns encontros de Copa do Brasil (com cada lado levando a melhor em 1997 e 1999) à parte, era possível destacar até mais jogadores em comum dos dois lados – nomes que vão de Zinho, passam por Paulo Nunes, Júnior Baiano, Obina e tantos e tantos outros.

Rivalidade esquenta

O status do confronto começou a mudar a partir de 2015. De lá pra cá, Palmeiras e Flamengo cresceram como potências econômicas do nosso futebol. Passaram a fazer, ano a ano, as grandes contratações e, ano a ano, começaram a disputar entre si os títulos mais importantes. A competição em campo motivou provocações feitas por torcedores, jogadores e até mesmo dirigentes.

Se de um lado os palmeirenses passaram a ironizar os rubro-negros, dizendo que o time havia ficado só no “cheirinho”, do outro os flamenguistas passaram a entoar músicas dizendo que o Alviverde não tinha um mundial. Brigas entre dirigentes, das mais constrangedoras até as feitas através de ofícios dentro da CBF também apimentaram a relação.

Alexandre Vidal/Flamengo

Mas é claro que o prato principal para o crescimento desta rivalidade foram os grandes jogos que aconteceram nos últimos anos. Dentre os mais memoráveis, temos vitórias recentes dos rubro-negros dentro do Brasileirão e na Supercopa do Brasil, mas a revanche palmeirense veio em grande estilo: empurrados pelo grito de sua torcida, na final da Libertadores da América em 2021 o Palmeiras ficou com o título.

Getty Images

Jogos históricos, treinadores importantes e craques que decidem. Flamengo e Palmeiras possuem tudo isso, e tudo leva a crer que seguirão escrevendo novos capítulos deste jogo que passou a ser não apenas mais uma partida.