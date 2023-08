Luxemburgo tem atrito com departamento médico por situação de Renato Augusto no Corinthians

Treinador entende que o chefe do departamento médico interfere em decisões que deveriam ser tomadas pela comissão técnica

Vanderlei Luxemburgo se incomodou com o chefe do departamento médico do Corinthians, Bruno Mazziotti, após conversa ocorrida nesse domingo (27). O aborrecimento se deu porque o diretor da área disse ao técnico que Renato Augusto precisaria ser submetido a uma avaliação médica para saber se teria condições de atuar pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana, diante do Estudiantes, como soube a GOAL.

O fisioterapeuta disse ao treinador que o atleta deve ser avaliado nesta segunda-feira (28) para saber se terá condições de enfrentar o time argentino nesta terça-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A informação incomodou o técnico, que o respondeu em tom de cobrança.

Luxemburgo entende que Mazziotti não deveria opinar em questões que envolvem a possibilidade de viagem e escalação dos atletas — ele parte da premissa que jamais interferiu no trabalho do fisioterapeuta no Parque São Jorge. A discussão, que contou com testemunhas dos departamentos de futebol e de saúde, foi inicialmente publicada por Rádio Zero 9 e LANCE! e confirmada pela reportagem da GOAL.

Renato Augusto tem convivido com o desgaste físico recentemente. O meio-campista passou por uma atroscopia no joelho direito — ele sofreu uma lesão meniscal medial — em abril deste ano. Dois meses mais tarde, teve um edema na panturrilha direita e precisou se afastar dos gramados.

Raphael Martinez/Agência Corinthians

O veterano de 35 anos esteve em campo diante do Goiás, no último sábado (26), e deu assistência para o gol marcado por Maycon no empate por 1 a 1. Ele entrou no segundo tempo da partida e atuou por 23 minutos. O jogador, porém, não tem presença confirmada para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Com contrato até 31 de dezembro de 2024 no CT Joaquim Grava, Renato Augusto defendeu o Corinthians em 27 partidas nesta temporada, somando 1.580 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e deu sete assistências para os companheiros.