Luis Suárez garante que não vai trocar o Grêmio pelo Inter... de Messi

O atacante uruguaio garantiu que vai cumprir o contrato com Tricolor até o fim

A ida de Lionel Messi à MLS, onde vai defender o Inter Miami, deixou muita gente na expectativa sobre um possível reencontro de um grupo de jogadores que fez história com a camisa do Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba, Ángel Di Maria e Luis Suárez. No entanto, um deles já descartou a possibilidade.

No Grêmio desde o início da temporada, Luis Suárez negou qualquer possibilidade de deixar o Tricolor gaúcho para se juntar ao amigo pessoal no Inter de Miami. Apesar da notícia dada pelo Olé, da Argentina, o atacante garantiu sua permanência no futebol brasileiro, para cumprir o contrato com o Imortal.

"É falso, é impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024", disse o camisa 9 ao jornal El Observador, do Uruguai.

O contrato de Suárez com o Tricolor, aliás, protege o clube de investidas pelo atleta. Segundo o Olé, a vínculo do uruguaio não tem uma cláusula de saída, a única possibilidade seria o clube interessado pagar a multa rescisória, no valor de cerca de 70 milhões de euros, ou negociar com o estafe do jogador, a fim de um acordo que possa interessar às partes.