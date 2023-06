Messi no Inter Miami, o que se sabe da negociação do argentino com o time de David Beckham na MLS

Jogador argentino está próximo do final de contrato com o PSG; fontes confirmaram acerto com clube dos Estados Unidos

Após diversas especulações sobre o possível destino de Lionel Messi ao sair do PSG, parece agora certo que o atleta está muito próximo de um dos destinos já antes citados: segundo a rádio Continental, da Argentina, e o jornalista Guillem Balague, o craque vai jogar no Inter Miami, time de David Beckham, na MLS.

Como confirmou também o jornal The Athletic, parte das receitas do MLS Season Pass, do streaming Apple TV+, serão do jogador. Além disso, a fornecedora de materiais esportivos Adidas também participa do acordo, a qual ofereceu a Messi um contrato em que ele receberá uma porcentagem de seus lucros para ajudar no fechamento da negociação. A rádio argentina afirmou que a proposta do Inter Miami ao atleta foi de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 317 milhões), somados aos acordos comerciais.

A equipe estadunidense, caso o acordo seja concretizado como confirmam as fontes, terá atravessado o futebol árabe e o ex-clube do atleta, Barcelona. Enquanto a GOAL havia revelado que Messi pediu à Arábia Saudita que esperasse até 2024 para uma possível negociação, a equipe espanhola não teve condições financeiras para adquirir o argentino.

Os Blaugrana e o pai de Leo Messi revelaram publicamente o desejo de ver o atacante retornando à Espanha, mas mesmo com as saídas de Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba, o clube ainda deveria diminuir mais suas receitas para contratar novos atletas. Se a equipe do inglês David Beckham contratar Messi, o jogador poderá fazer sua estreia já em 21 de julho, no duelo entre Inter Miami e Cruz Azul, pela Leagues Cup.