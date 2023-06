Luís Castro se despede do Botafogo, mas deixa um legado

Treinador foi um dos principais responsáveis pela evolução estrutural do clube e entrega time na briga pelo título do Brasileirão

Luís Castro optou por aceitar a oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita, conforme trouxe a GOAL, e, nesta sexta-feira (30) se despediu dos jogadores e dos profissionais do clube após reunião com John Textor.De saída, o treinador deixa o time na liderança do Campeonato Brasileiro, mas seu legado vai além.

Castro entende que conseguiu implementar uma mentalidade vencedora no Botafogo. Em 2022, o treinador chegou a um clube recém promovido da Série B, ajudou a conduzir a reestruturação e, nesta temporada, faz a torcida sonhar com o título do Brasileirão. Mas o trabalho vai muito além dos pontos dentro de campo.

O português foi um dos grandes entusiastas de investimentos na estrutura do clube. Tema este, inclusive, delicado em vários momentos da relação com o Botafogo. Luís Castro acredita que o time carioca ainda precisa evoluir neste quesito e seguir trabalhando para entregar condições ainda melhores de trabalho para o futebol e base.

Desde que chegou ao Botafogo, o treinador trabalhou junto de John Textor, dono da SAF do clube, para melhorias na estrutura. O “tapetinho” novo gramado do estádio Nilton Santos, por exemplo, teve a batuta do treinador, que apontou a enorme necessidade do Botafogo ter um campo melhorar para disputar seus jogos e imprimir seu estilo de jogo.

Depois do confronto contra o Magallanes, pela Copa Sul-Americana, Luís Castro falou sobre o tema.

“Minha vinda para cá foi para reorganizar o clube, para formarmos um elenco competitivo, lutar por algo maior, era um clube que estava vindo da Série B, com vários problemas, não tínhamos campo de treino, um estádio com gramado problemático e colocamos mãos à obra. Conseguimos um lugar para treinarmos, fomos até o Lonier e hoje conseguimos vestiários para todos os lugares, abandonamos compartimentos de dois, três blocos, hoje temos refeitórios. Felizmente hoje temos um estádio renovado, com melhores condições, temos um elenco que continua na Sul-Americana, que está em primeiro lugar no Brasileirão e me deixa muito feliz. Todos foram muito importantes”, disse o treinador. Castro entende que o Botafogo ainda tem um longo caminho para chegar no patamar de estrutura que ele deseja, mas vê o clube na direção certa. Por outro lado, dois pontos mexeram com o treinador ao longo de sua passagem pelo clube. Promessas não cumpridas e o tratamento de parte da torcida e alguns dirigentes no momento de crise.

Luís Castro nunca superou as vaias e os protestos do início do ano. Pessoas que acompanham o dia a dia do treinador afirmam que ele ficou muito sentido com tudo o que aconteceu e, mesmo diante de uma boa fase, sempre temeu que a situação voltasse a ocorrer. O treinador também se sentiu isolado nestes momentos e se decepcionou com alguns dirigentes.

No ato final, Castro voltou a ser vaiado pela torcida do Botafogo, chateados com a iminente saída do técnico. Mas apesar do casamento estar terminando de forma dura, rendeu frutos para os dois lados, já que ele, am alta no Brasil, recebeu uma grande oferta do futebol árabe e terá autonomia para desenvolver o projeto.