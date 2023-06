Luís Castro aceita Al Nassr e deixa o Botafogo após jogo contra o Magallanes

Técnico se despede do elenco e dos torcedores nesta quinta-feira, com o Alvinegro na briga pelo título do Brasileirão

Luís Castro aceitou a oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita e está de saída do Botafogo, como soube a GOAL. O técnico dirige o time nesta quinta-feira (29), diante do Magallanes, pela Copa Sul-Americana e se despede da equipe e da torcida Alvinegra.

A proposta financeira do Al Nassr é mais vantajosa, mas o projeto esportivo também atrai o treinador. Luís Castro entende que terá a oportunidade de desenvolver um trabalho em uma liga que está focada em evoluir. Mais do que comandar estrelas como Cristiano Ronaldo, o português vai ter o desafio de estruturar o clube desde as divisões de base.

Getty

No Botafogo, vários jogadores fizeram coro pelo fico de Luís Castro, o que mexeu com o técnico. Assim como os torcedores. O entendimento, no entanto, é de que o treinador deixa um projeto esportivo e uma mentalidade implementados no Alvinegro.

Luís Castro assumiu um clube que, na temporada passada, chegava da série B, hoje é líder do Campeonato Brasileiro com sete pontos na frente do vice-líder, Grêmio. Nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, os torcedores poderão se despedir do treinador.

Na despedida de Castro, o Botafogo enfrenta o Magallanes nesta quinta-feira (29), às 21h, no Nilton Santos. A equipe busca a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao todo, o treinador soma 79 partidas disputadas com a equipe, com 42 vitórias, 14 empates e 23 derrotas, considerando o duelo contra o Palmeiras como o último, até então.