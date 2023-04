Luís Castro, decepção no Botafogo por expectativa e tempo de trabalho

Alvinegro segue jogando mal e causa nova frustração em estreia na Copa Sul-Americana de 2023

O Botafogo fracassou no Campeonato Carioca de 2023, na Copa do Brasil quase protagonizou um vexame na primeira fase e seguiu sua rotina de entregar frustrações ao estrear com empate na Copa Sul-Americana. Mesmo tendo um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os alvinegros ficaram no 2 a 2 contra o Magallanes, time que luta para sair das últimas posições no Campeonato Chileno.

Impossível não atribuir mais um péssimo resultado também ao trabalho de Luís Castro. Motivo? O futebol jogado pelo Botafogo também está muito aquém do esperado. Tudo bem que é preciso ajustar a expectativa do torcedor, que se animou com a realidade da SAF, mas é fato que o Botafogo do meio de 2022 até aqui possui jogadores consideravelmente melhores do que os disponíveis ao clube em anos mais recentes. Ainda assim, não há evolução no nível de atuação do time. E o português recentemente completou um ano no cargo.

Contra o Magallanes, o Botafogo teve menos posse de bola enquanto o duelo estava no 11 contra 11. Mais uma vez, os setores de defesa, meio-campo e ataque estiveram exageradamente afastados. E os responsáveis pela criação sofreram para conseguir criar. Some aos problemas da equipe, erros individuais – como o de Tchê Tchê, que entregou de bandeja o gol de empate para o 2 a 2 dos chilenos.

Luís Castro tem 58 jogos à frente do Botafogo. São 26 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. O aproveitamento nada impressionante de 51% não chega a ser assustadoramente ruim como os 11% de Eduardo Barroca entre 2020 e 2021, ou os 38% de Alberto Valentim entre 2019 e 2020. Mas está muito mais próximo de trabalhos reconhecidamente ruins no clube, como o de Marcelo Chamusca em 2021 (48% de aproveitamento). A diferença é que o técnico português conta com um Botafogo dotado de jogadores melhores e, ainda que viva um processo de reconstrução, estrutura melhor. Mesmo assim, não vai mostrando estar à altura das mais moderadas expectativas.