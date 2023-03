Botafogo eliminado do Carioca, vexame que serve de castigo às ironias de John Textor

Início ruim de 2023 já fica marcado por eliminação no estadual, com direito a protestos da torcida

Em 2022, pouco após finalizar os últimos trâmites oficiais para se transformar no dono da SAF do Botafogo, John Textor estava no Maracanã quando o Glorioso foi eliminado pelo Fluminense na semifinal daquele Campeonato Carioca. Na ocasião, ainda com a base do time campeão da Série B de 2021, um valente conjunto botafoguense esteve a detalhes de conseguir a vaga na final após derrota por 1 a 0 na ida: fez 2 a 0 contra um então favorito Flu, mas sofreu um gol nos minutos finais que favoreceu o lado Tricolor. O árbitro encerrou o jogo sem deixar os alvinegros cobrarem uma falta perigosa.

Textor ficou revoltado. E bradou, através das redes sociais: “Em 2023, o Cariocão vai ser um grande torneio para a nossa equipe B!”. O recado foi bem aceito pela maior parte dos botafoguenses, embebidos ainda no otimismo com a nova realidade advinda do dinheiro do empresário norte-americano. Semanas depois, com a cabeça um pouco mais fria, Textor reafirmou a promessa. Em suas palavras, o seu “Time A” teria a obrigação de fazer uma pré-temporada dentro dos conformes.

“Tenho certeza que a Ferj tem algo a dizer sobre isso, eu não acho que eles estão muito felizes com o meu comentário, não li as regras deles, mas sim, é um compromisso: eu não vou colocar nosso time A. E eu quase disse no Twitter sobre o Carioca: se você vai trazer seus árbitros B, nós vamos trazer nosso time B. Você pode dizer que falei isso, mas não é essa a principal razão (risos). Eu teria dito isso de qualquer maneira, porque não está certo não ter uma pré-temporada”, afirmou em abril de 2022.

Pois começou 2023 e Textor não conseguiu cumprir com a ameaça/promessa. O regulamento da competição, aceito pelo Alvinegro e não lido pelo americano, e a pressão de buscar uma vaga na Copa do Brasil em meio a uma nova distribuição através do estadual, fizeram com que as palavras de Textor ficassem pelo caminho. Jogando o estadual com o seu “Time A”, o Botafogo foi eliminado sem nem mesmo ter conseguido se classificar para as semifinais e agora vê até sua participação na Copa do Brasil de 2024 ameaçada.

O cenário é ainda pior: o Botafogo de 2023 é mais fraco do que sua versão de 2022. Vendeu Jeffinho, um dos melhores da equipe, para o Lyon recém comprado por Textor, e não viu ainda os grandes reforços prometidos pelo norte-americano. Luís Castro, o técnico, não tem conseguido fazer o Alvinegro jogar um futebol seguro ou satisfatório e foi até xingado na derrota para a Portuguesa da Ilha do Governador, que selou a queda botafoguense no atual Campeonato Carioca. A equipe teve sorte de também não ser eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, para o Sergipe, da quarta divisão, e convive com problemas de pagamentos envolvendo jogadores, comissões de empresários... enfim, um cenário preocupante.

Em meio às críticas que já vinha recebendo, Textor decidiu excluir suas redes sociais. Depois de ter ironizado o estadual, competição com menor grau de dificuldade que o Botafogo disputa no ano, e ameaçado jogar o torneio com um time alternativo, John Textor viu a sua equipe principal fazer pior do que a combalida versão pré-SAF. Falou demais e foi punido por suas palavras. No final das contas, quem segue sofrendo é o torcedor botafoguense – seja com ou sem a SAF. A não ser que este torcedor acredite que o Botafogo eliminado no Campeonato Carioca de 2023 tenha sido, secretamente, o “Botafogo B”.