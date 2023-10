Londrina x CRB: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e CRB se enfrentam neste domingo (29), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Faltando cinco rodadas para o término da Série B, o Londrina tem 99% de risco de queda. Na penúltima posição, com 26 pontos, a equipe não vence há três jogos com uma derrota e dois empates.

Do outro lado, o CRB aparece no meio da tabela, com 49 pontos, não poderá contar com João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão. Rafael Longuine é o mais cotado para assumir a posição no meio-campo.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados entre as equipes, foram 17 vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o CRB venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; Vitão, Rodrigo e Ariel; Iago Dias, William Barbio e Peu (Marcos Pedro ou Everton). Técnico: Eduardo Souza.

CRB: Diogo Silva; Hereda, Ramon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima e Longuine (Anderson Leite); Léo Pereira, Renato (Bruno Silva) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Londrina

João Paulo e Paulinho Moccelin estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

CRB

João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Guilherme Romão, com desconforto muscular na coxa esquerda, são desfalques.

Quando é?