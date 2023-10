Londrina x Avaí: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (15), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Avaí se enfrentam neste domingo (15), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, o Londrina volta a campo após a derrota para o Mirassol por 2 a 0 na última rodada. Com 24 pontos, o Tubarão encara o confronto contra o Avaí como decisivo na briga pelo Z-4.

"A gente tem que trabalhar o dia a dia e o próximo jogo. Estamos nas últimas chances que temos dentro da competição. Temos que saber que a partida contra o Avaí é extremamente decisiva na história do Londrina. Resultados, como contra o Sampaio, sempre dão um alento, mas mesmo assim continuamos numa situação difícil. Temos que canalizar as forças e esquecer o “lá na frente”", afirmou o técnico Roberto Fonseca.

Do outro lado, o Avaí, com 34 pontos, reencontrou o caminho da vitória na última rodada ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0 após uma sequência de duas derrotas e um empate.

"Mais um desafio, novamente fora de casa, confronto direto. O Londrina é um adversário forte quando atua dentro de casa, mas estamos focados e unidos para buscar um resultado positivo", afirmou o atacante Waguininho.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma 11 vitórias, contra quatro do Londrina, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Londrina: Lucas Frigeri; Lucas Mendes, Rafael Vaz, Gabriel e Gustavo Salomão; João Paulo, Rodrigo e Paulinho Moccelin; Iago Dias, William Barbio e Ariel. Técnico: Roberto Fonseca.

Avaí: Igor Bohn; Thales, Jonathan Costa, Alan Costa e Natanael; Wellington, Rafael Gava e Giovanni; Jean Lucas, Waguininho e Poveda. Técnico: Barroca.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Douglas Bacelar e Leandro Carvalho, machucados, estão fora.

Quando é?