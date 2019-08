Lo Celso perto de fechar com o Tottenham; Bétis pode faturar duas vezes o que pagou pelo argentino

Meia, que representou a Argentina na última Copa América, pode ser negociado meses após time espanhol o comprar junto ao PSG

Depois de passar boa parte da janela de transferências de 2019/20 com poucos movimentos, o parece ter deixado o melhor pro final. Depois de fechar com o francês Tanguy Ndombélé, Goal pode confirmar que os londrinos já chegaram a um acordo com o para a transferência do meia argentino Giovani Lo Celso, num negócio avaliado em 60 milhões de euros (R$ 259 mi).

Assista ao melhor do futebol, ao vivo ou quando quiser! Assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O detalhe fica por conta da jogada do time espanhol: ao final da última temporada, o Bétis resolveu exercer a opção de compra pelo jogador de 23 anos, até então emprestado pelo , por 25 milhões de euros. Meses depois, tudo indica que o clube de Sevilha irá faturar mais que o dobro por um jogador que, antes de sua aventura em , 'esquentava banco' no Parque dos Príncipes.

Em 2018/19, por outro lado, Lo Celso teve seu ano de afirmação. Marcou 16 gols em 45 partidas pelos Verdiblancos, sendo nove deles no Espanhol, e se credenciou a ser chamado pelo técnico Lionel Scaloni para participar da campanha da na . Passou a ser mais aproveitado na reta final, atuando como titular na partida que garantiu a terceira colocação da Albiceleste sobre o , na Arena .

Mas os Spurs não querem ficar por aí, e preparam investidas em dois nomes de peso para a disputa da próxima Premier League e Liga dos Campeões da UEFA: sonha com Paulo Dybala (Juventus) como reforço, e cogita até tirar Philippe Coutinho do - caso outros movimentos do mercado favoreçam essa contratação.