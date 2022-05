Liverpool vai do sonho da quádrupla coroa e termina 2021/22 'só' com dois títulos

Reds tinham a oportunidade uma inédita quádrupla coroa, mas perdeu fôlego nas retas finais

Planejamento de temporada é fundamental para qualquer equipe de futebol profissional. Quando as coisas começam a ir muito bem, não é raro que os clubes façam apostas mais pesadas. Assim aconteceu com o Liverpool na atual campanha. O time poderia ter conquistado os quatro títulos disponíveis - e chegou a sonhar com isso - mas acabou ficando "apenas" com dois títulos.

Jürgen Klopp nunca fez muita questão de direcionar grandes esforços para as conquistas das copas domésticas (a FA Cup e a Carabao Cup). O foco do treinador alemão sempre foi vencer a Premier League e a Liga dos Campeões.

Com o passar da campanha, porém, apresentou-se um cenário favorável para os Reds. Nenhum time na história do futebol inglês jamais conquistou os quatro títulos possíveis. Com o Liverpool bem encaminhado nas copas e mantendo uma boa caminhada na Champions League e na Premier League, descortinou-se a chance de fazer história.

Os títulos das copas vieram. Em duas finais contra o Chelsea, os Reds conquistaram a Carabao Cup em fevereiro e a FA Cup em maio.

Os maiores desafios, porém, estavam por vir. O Liverpool conseguiu reabir a disputa pelo título da Premier League, que parecia totalmente encaminhado para o Manchester City. O time de Klopp conseguiu tirar uma incrível diferença de 13 pontos e chegou a liderar o certame nas últimas rodadas.

Para ser campeão da Premier League, o time de Merseyside precisaria fazer um final perfeito de temporada, mas em especial o empate com o Tottenham tornou praticamente inútil o tropeço do Manchester City na penúltima rodada. Com um ponto de vantagem, o City confirmou o título de campeão apenas na última rodada.

Já na Liga dos Campeões, o desgaste físico ficou claro no segundo tempo da final contra o Real Madrid. Vale destacar que, se não fosse Courtois, os Reds provavelmente teriam vencido o duelo contra o time espanhol e faturado a Champions. Mas o gol não saiu e o sentimento de frustração era notório no jogo mais importante da temporada.

Ganhar dois títulos em uma temporada é o sonho de muitos clubes não só na Inglaterra, como em todo o mundo. Porém, para o Liverpool, que chegou a sonhar com a glória máxima, os dois troféus serviram quase como um consolo para a temporada, que pode terminar com perdas importantes, como Sadio Mané.

O Liverpool falhou nas duas missões mais importantes da campanha 2021/22. Embora haja um sentimento de frustração por ter perdido os dois títulos mais importantes e cobiçados, vale destacar que títulos são títulos e os Reds devem chegar mais 'calejados' e experientes para prosseguir na ambição de voltar a vencer a Premier League e a Champions na próxima temporada, que se inicia em agosto.