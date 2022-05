Mané deve deixar o Liverpool após vice na Champions League

Atacante vai encaminhar pedido ao clube inglês para buscar um novo clube; Bayern é um dos interessados

Depois de quase seis anos no Liverpool, Sadio Mané pode mudar de ares na próxima temporada. Segundo soube à GOAL, o futuro do senegalês está cada vez mais longe de Anfield, e o Bayern de Munique se torna o principal candidato a contar com seu futebol em 2022/23.

Mané, assim como Mohamed Salah e Roberto Firmino, está prestes a entrar no último ano de contrato com o Liverpool e as negociações sobre um novo acordo estão travadas há algum tempo.

Os Reds têm bom relacionado com o presentante do atacante e planejavam uma conversa no final desta temporada. No entanto, os crescentes rumores do interesse do Bayern de Munique e um encontro entre o agente de Mané e o diretor esportivo do clube alemão,não foram bem vistos em Anfield.

Segundo soube a reportagem, pessoas do clube inglês estão incomodadas com os rumores, que ganharam força justamente na reta final da temporada enquanto o Liverpool buscava títulos em duas frentes, Premier League e Champions League. A situação foi vista como uma distração indesejada, e o técnico Jürgen Klopp chegou até a fazer uma crítica direta ao Bayern antes da final da Champions.

Ainda não houve uma oferta formal do atual campeão da Bundesliga, e fontes do Liverpool garantem que qualquer oferta por Mané so será levada consideração se ficar muito acima dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual). Os Reds também gostaria de deixar um substituto alinhado caso realmente decidam negociar o atacante.

Mané marcou 22 gols na atual temporada e foi o destaque de Senegal na Copa Africana de Nações. Além disso, ele foi um dos responsáveis pela classificação da equipe à Copa do Mundo do Qatar no final do ano.