'Limpa' no Barcelona começa por Vidal - mas também depende da Inter negociar os seus

Passagem do chileno pelo Camp Nou está perto do fim e jogador espera Inter se mexer no mercado para fechar acordo com o time

Arturo Vidal já não faz parte dos planos do para a temporada 2020/21. Fazendo trabalhos em separado do elenco, o chileno já tem um acordo estabelecido com a .

Porém, para ser oficialmente jogador nerazzurri, Vidal precisa contar com o esforço da própria para negociar seus jogadores. O time de Milão precisa abrir espaço para mais um estrangeiro no elenco, ou seja, precisa contar com a saída de seus atletas.

Quem mais está próximo de deixar a Inter é o uruguaio Diego Godín. O zagueiro estaria negociando com o , mas o acordo emperrou na alta pedida salarial feita pelo jogador. Outros jogadores também estão de saída, como Matías Vecino (uruguaio), Radja Nainggolan (belga) e Ivan Perisic, croata que retorna à Itália após empréstimo ao Bayern.

Segundo as apurações da Goal, a Inter deve anunciar Vidal assim que Godín (ou outro jogador) deixar o clube, em uma negociação que deve ser de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) pagos ao Barcelona pela transferência do jogador.

Koeman pomove "limpa" no elenco do Barcelona

(Arte: Goal )

A saída de Vidal faz parte da "limpa" do elenco blaugrana promovida pelo novo treinador do time, Ronald Koeman. O chileno não foi chamado para nenhum dos amistosos da equipe nesta pré-temporada, assim como Rafinha, brasileiro que foi emprestado ao na campanha de 2019/20 e não deve ter espaço com o holandês, e Luis Suárez.

O atacante uruguaio, inclusive, esteve muito próximo de ser jogador da Juventus, porém a negociação esfriou. Descartado por Koeman, o Barça o liberou para procurar um novo clube, mas o jogador não abre mão de receber o que tem garantido em seu contrato atual. O clube, por sua vez, não quer pagar o uruguaio.

Se não houver um acordo entre Barça e Suárez, fontes ligadas ao clube disseram à ESPN que há a possibilidade do uruguaio ficar afastado do restante do elenco blaugrana enquanto seu contrato ainda for válido.

Até o momento, o Barcelona anunciou poucos reforços para 2020/21. Pedri, ex-Las Palmas, Francisco Trincão, ex-Braga, e Miralem Pjanic, ex-Juventus. No mesmo setor de Vidal, outros dois jogadores já deixaram o Camp Nou: Arthur foi para a Juve e Ivan Rakitic retornou para o .