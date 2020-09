Suárez, a mordida em Chiellini e parceria na Juventus: telefonema pode ajudar negócio

Atacante entrou em contato com o zagueiro italiano para saber sobre a Juve; os dois fizeram as pazes após a polêmica na Copa do Mundo de 2014

Próximo de um acordo com a , Luis Suárez entrou em contato com um velho conhecido para sondar as possibilidades de se mudar para Turim. O uruguaio ligou para Giorgio Chiellini, um dos capitães do elenco bianconeri.

Suárez e Chiellini protagonizaram uma das maiores polêmicas das últimas Copas do Mundo. O atacante mordeu o zagueiro no duelo entre suas seleções na de 2014. Porém, pouco depois do episódio, fizeram as pazes e, em breve, podem atuar lado a lado.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a iniciativa de ligar para Chiellini partiu do próprio "Pistoleiro". E o zagueiro já teria pavimentado a chegada do uruguaio à Turim. Suárez não faz parte dos planos de Ronald Koeman no e procura um novo clube.

Caso se confirme a ida de Suárez ao clube bianconeri, ele se juntará a Arthur, que também deixou o Barcelona nesta janela de transferências para se juntar ao time de Cristiano Ronaldo e companhia. Se o uruguaio não for contratado, a Juve deve mirar Edin Dzeko, da .

Quem "deu dicas" de que o atacante pode estar chegando na Juventus é Claudio Marchisio. Nesta quarta-feira, 2 de setembro, o meia postou uma foto nas redes sociais e escreveu: "Esperando Luis Suárez".