Longe de CR7, Pjanic agora se declara a Messi: "o maior de todos os tempos"

Meio-campista ex-Juventus foi apresentado no Camp Nou nesta terça-feira, 15, e recebeu a camisa 8 do clube catalão

Miralem Pjanic será mais um jogador que teve o privilégio de atuar ao lado dos dois melhores jogadores de sua geração: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E o novo reforço bósnio do não poupou elogios ao seu novo companheiro nesta terça-feira (15), quando foi oficialmente apresentado no Camp Nou.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Curiosamente, Pjanic nunca elogiou tanto o português quanto elogiou o craque argentino logo em sua primeira entrevista como jogador blaugrana - muito embora já tivesse enaltecido o agora ex-colega de time eleito o melhor do mundo mais recentemente em 2016 e 2017. O novo camisa 8 do Barcelona tratou Messi como 'alien' e como o melhor jogador do mundo.

Mais times

Perguntado sobre como viu a possibilidade de Messi sair do Barça, o bósnio foi categórico.

"Vendo de fora, nunca pensei em Messi com outra camisa, sempre pensei que ele fosse ficar; trabalhei com os melhores jogadores do mundo e agora vai ser lindo dividir o vestiário com um alien".

"Ele é o GOAT (sigla em inglês para Greatest of All Time; traduzindo: melhor de todos os tempos) e com sua permanência será fácil ganhar títulos", completou Pjanic.

Mais artigos abaixo

(Foto: FC Barcelona)

Aos 30 anos, o bósnio chega ao Barcelona para ser um coringa no Camp Nou em uma nova etapa em sua carreira, após nove anos atuando na , onde defendeu e : sua transferência envolveu a ida do brasileiro Arthur para o futebol italiano.

"Atuar pelo Barça é um sonho, é o melhor time do mundo e se eu deixasse a Juve seria apenas para algo melhor", disse.

Pjanic também comentou sobre a situação de Luis Suárez, que não faz parte dos planos de Koeman e está na mira da Juventus. "Eu não sei. Ele é um grande goleador e fez grandes coisas aqui, mas não sei o que ele quer. Nos dois casos, se ele ficar ou se for para a Juventus, ele estará bem".