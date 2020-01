Quem é Francisco Trincão, português que fez o Barcelona gastar R$ 145 milhões?

O jovem atacante do Braga é considerado uma jóia portuguesa

Em uma operação relâmpago, o desembolsou € 31 milhões (aproximadamente R$ 145 milhões) para ter o português Francisco Trincão em seu elenco a partir de julho.

📝 Acordo com o @SCBragaOficial para a contratação do Francisco Trincão . O jogador se apresenta ao Barça no próximo julho. #ForçaBarça



🇧🇷 #BrasilFCB 🔵🔴 pic.twitter.com/bOx6hI9SyW — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 31, 2020

O atacante de 20 anos joga pelo Braga, de , desde 2011. Ele tem passagem pela categorias de base no Vianense e no , antes de começar sua carreira profissional em 2018, já no Braga.

Parte da nova safra de jogadores portugueses - junto com João Félix ( ), Gedson Fernandes ( ) e Rafael Milão ( ) -, Trincão defendeu a seleção portuguesa nas categorias sub-18, sub-19, sub-20 e atualmente joga na sub-21. Pela sub-19, foi campeão da de 2018, da qual ele foi artilheiro, com cinco gols, além de três assistências.

Na , Trincão jogou 11 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Na foram 4 jogos e um gol, além de uma assistência. E na , que o Braga venceu o Porto por 1-0 na final, no sábado (25), o jovem atacante jogou três jogos e deu duas assistências.

O contrato com o Barcelona é de cinco temporadas, a partir de julho, e prevê uma cláusula de € 500 milhões para rescisão.