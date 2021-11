Xavi pede, e Dani Alves fica perto de voltar ao Barcelona

Dani Alves está cada vez mais perto de voltar a ser jogador do Barcelona. Sem clube desde que deixou o São Paulo, o lateral direito teve seu retorno aprovado por Xavi Hernandez, que assumiu o cargo de novo treinador dos blaugranas no último dia 5.

Depois da negativa do clube em uma reunião, a situação mudou quando Xavi deu o sinal positivo para a contratação do lateral. O pedido do treinador é sim que o lateral brasileiro seja o primeiro reforço da "Era Xavi", conforme apurou a Goal.

As primeiras informações sugeriram que a diretoria havia dito que não teria a intenção de repatriá-lo em uma reunião, que foi confirmada pelo portal UOL.

Agora, a bola está com os dirigentes do clube depois do sinal positivo do técnico, mas tudo indica que a contratação será fechada a qualquer momento.

Dani Alves deixou o Barcelona em 2016 para reforçar a Juventus. O brasileiro vestiu a camisa blaugrana 391 vezes, marcando 21 gols e dando 101 assistências nesse período.

Vale lembrar que o brasileiro atuou entre 2008 e 2016 na equipe, inclusive fazendo parte do time vencedor da Liga dos Campeões nas temporadas 2009, 2011 e 2015, que tinha Xavi nos elencos vencedores.