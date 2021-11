O que Dani Alves traz para o Barcelona?

Daniel Alves foi anunciado como novo reforço do Barcelona na última sexta (12), e gerou reações diversas no mundo do futebol. O lateral de 38 anos vem de uma passagem turbulenta no São Paulo, que terminou em setembro deste ano por conta de uma dívida milionária.





Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!





Recordista histórico de títulos, com 43 taças conquistadas em sua carreira, o brasileiro tem em suas costas o peso de ajudar o clube catalão em um momento complicado. Após a saída de Lionel Messi, em agosto deste ano, o Barça não é mais o mesmo.





Mas tanto dentro como fora de campo, o que exatamente Dani Alves pode adicionar ao elenco do culé? A Goal separou uma lista dos pontos que pesam a favor da presença do craque.

Fator liderança





Daniel Alves é um líder natural. Em suas últimas participações por São Paulo e seleção brasileira, muito mais do que usar a braçadeira de capitão, o lateral também se posiciona como uma das principais vozes do elenco.





Em um Barça mais jovem, sem o seu principal craque histórico, Dani pode ser, ao lado de nomes como Gerard Pique e Sergio Busquets, uma das lideranças. Com tantos jovens talentos, ter uma referência tão pesada certamente pode ajudar.

Espírito vencedor





Se o Barcelona pós-Messi não tem o mesmo instinto competitivo, uma das características mais valiosas que Dani pode oferecer é justamente o seu espírito vencedor. Mais do que uma impressionante galeria de troféus, o jogador também é um exemplo de competitividade.

Versatilidade e qualidade





Aos 38 anos, Dani pode já não ser um garoto, e certamente está longe de sua melhor forma física. Mesmo com as limitações do tempo, o brasileiro mostrou pelo São Paulo que ainda tem tempo pela frente no futebol, e que pode ajudar em outros setores do gramado.





Versátil por natureza, Dani pode atuar como lateral, mais centralizado como um meia, ou até mesmo na ala direita, com mais participação ofensiva. As lembranças dos torcedores do lateral subindo para apoiar certamente são das melhores.

Mais artigos abaixo

Apoio do torcedor





Se algumas das novas peças como Sergio Aguero e Memphis Depay ainda passam longe de empolgar o torcedor catalão, a identificação de Daniel Alves com o público pode ser importante para aumentar a moral do grupo.





Aliado à qualidade indiscutível do brasileiro, o seu carisma pode funcionar como uma entidade própria em Barcelona, e despertar o "espírito" da equipe vencedora da última década.