Dani Alves no Barcelona: números, títulos e fatos sobre o brasileiro, que retorna ao Camp Nou

Daniel Alves está de volta ao Barcelona. Depois de uma passagem curta e turbulenta pelo São Paulo, que terminou em setembro por conta de uma dívida milionária do clube com o jogador, Dani volta a um dos clubes que marcaram sua carreira vitoriosa.



Principal colecionador de títulos da história do futebol, o lateral de 38 anos já levantou nada menos do que 43 taças, divididas entre clubes e seleções. Algumas das principais, claro, foram justamente em seus tempos de Barça.



Para relembrar os momentos de glória de Dani ao lado de Lionel Messi e sob o comando de Pep Guardiola, a Goal preparou um resumo completo da passagem do craque brasileiro pelo clube catalão.



Quantos gols Dani Alves marcou em sua primeira passagem pelo Barcelona?

Apesar de ter atuado principalmente como defensor, Daniel Alves sempre se destacou por suas características ofensivas e ótima técnica com a bola.

Nas 377 partidas disputadas pelo time espanhol, foram 21 gols marcados. O principal destaque fica para a temporada de 2008/09, quando balançou as redes cinco vezes, todas elas na temporada da La Liga, conquistada justamente pelo Barcelona.

Quantas assistências Dani Alves deu pelo Barcelona

Mais do que um lateral artilheiro, Dani também se notabilizou como um dos grandes garçons de Lionel Messi em sua passagem pelo Barcelona.

Em 377 jogos, o lateral deu 88 passes para gol. Sua temporada mais eficiente como assistente foi a de 2010/11, com 19 passes diretos que resultaram em gols.



Os títulos de Dani Alves pelo Barcelona

Como detalhado acima, Dani Alves é detentor do recorde histórico de títulos conquistados por um jogador de futebol profissional. Dos 43 troféus da galeria do lateral, mais da metade foram pelo Barça, 23.

Entre os destaques estão três edições da Liga dos Campeões, cinco taças da La Liga e três mundiais de clubes da FIFA. Confira a lista completa:

La Liga: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16

Copa do Rei: 2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16

Supercopa da Espanha: 2009, 2010, 2011 e 2013

UEFA Champions League: 2008/09, 2010/11 e 2014/15

Supercopa da UEFA: 2009, 2011 e 2015

Mundial de Clubes FIFA: 2009, 2011 e 2015

Prêmios individuais de Daniel Alves no Barcelona

O altíssimo desempenho que ajudou o Barcelona a conquistar tantos títulos também rendeu a Dani Alves diversos prêmios individuais, que valorizam a participação decisiva do baiano no momento histórico do time catalão.

Prêmios individuais

Time do Ano da UEFA: 2009, 2011, 2015

Time do Ano da FIFA: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Equipe do ano - ESM (European Sports Media): 2008–09, 2009–10 e 2010–11

Melhor lateral-direito da La Liga: 2008–09

FIFPro World XI: 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

43º melhor jogador do ano de 2012 (The Guardian)

78º melhor jogador do ano de 2016 (The Guardian)