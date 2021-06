Libertadores 2021: qual é o chaveamento do Atlético-MG até a final?

A Galo, por ter sido o melhor da fase de grupos, sempre terá a vantagem de decidir os confrontos em casa

O caminho dos 16 times que restam na disputa da Libertadores já está traçado - e o do Atlético-MG não é nada fácil. O sorteio realizado pela Conmebol nesta terça-feira (1) definiu todo o chaveamento dos mata-matas da competição, e a pedreira que o Galo vai enfrentar se quiser sentir o gostinho de título de novo.

O Atlético-MG caiu na chave considerada mais difícil, na qual apenas um dos oito times não é campeão da Libertadores - o Universidad Católica, do Chile. Para chegar à decisão, o Galo terá de enfrentar gigantes argentinos e rivais brasileiros.

No caminho do Galo, chamado de "pesado" pelo diretor do time, além do Boca Juniors, adversário das oitavas de final, podem estar River Plate, Palmeiras, São Paulo e Racing. Veja o possível caminho do Atlético-MG até a final, em novembro, no Uruguai.

Qual é o caminho do Atlético-MG até a final da Libertadores?

Logo nas oitavas de final, na primeira fase de mata-mata da Libertadores, o Atlético-MG já vai enfrentar o hexacampeão Boca Juniors, que foi semifinalista na edição 2020 do torneio. Os argentinos se classificaram na segunda colocação do Grupo C, atrás do Barcelona-EQU.

E se o confronto das oitavas já é difícil, não fica mais fácil nas quartas. Se passar pelo Boca, o Galo pega ou River Plate ou Argentinos Juniors, dependendo de quem vencer na fase anterior.

Se chegar às semifinais, o Atlético-MG tem como possíveis adversários dois brasileiros: os paulistas São Paulo e Palmeiras. Além deles, Racing e Universidad Católica também podem enfrentar o Galo. O adversário vai depender dos confrontos entre São Paulo x Racing e Universidad Católica x Palmeiras.

Passando de todos estes adversários, o Atlético-MG chega na grande final da Libertadores, tentando repetir o feito de 2013, quando conquistou o título. Os possíveis adversários do jogo único, a ser disputado no Uruguai, são os que estão do outro lado da chave: Defensa y Justicia, Flamengo, Olimpia, Internacional, Vélez Sarsfield, Barcelona-EQU, Cerro Porteño e Fluminense. Ou seja, existe uma possibilidade de reedição da final de 2013, caso o Olímpia-PAR também chegue na decisão.

Por ter sido o melhor time geral na fase de grupos, o Atlético-MG tem a vantagem de decidir todos os confrontos de mata-mata em casa. Ou seja, o segundo jogo será sempre de mando do Galo.

O primeiro jogo dos mineiros no mata-mata será no dia 14 de julho, contra o Boca Juniors, na Bombonera. Uma semana depois, o Galo recebe os argentinos no Mineirão.