Quando é o sorteio do mata-mata da Libertadores 2021?

Após a fase de grupos, a Conmebol vai definir os confrontos para as fases finais da competição

A fase de grupos da Copa Libertadores está chegando ao final e, assim, a fase mata-mata vai se aproximando. Dos 32 times que disputaram a primeira fase, apenas 16 vão seguir vivos na competição, para participar do sorteio que define os confrontos a partir das oitavas de final.

Alguns brasileiros já estão classificados para o mata-mata, mesmo antes do término da fase de grupos, enquanto outros correm o risco de ficarem pelo caminho. Faltando apenas mais uma rodada, a definição dos 16 times que vão avançar está próxima e, o sorteio que define o chaveamento, também.

Quando será o sorteio do mata-mata da Libertadores?

Foto: Getty

O sorteio que definirá os jogos do mata-mata da Libertadores até a final vai acontecer após a última rodada da fase de grupos. De acordo com o calendário da Conmebol, deve ser realizado no dia 2 de junho.

Além dos confrontos das oitavas de final, o sorteio vai definir, também, o chaveamento de confrontos até a grande final, que será realizada em Montevidéu, no Uruguai, em 21 de novembro. Desta forma, cada time já vai saber quem são seus possíveis adversários para quartas de final e semifinais da competição sul-americana.

Como funciona o sorteio da Libertadores?

Foto: Marcelo Endelli/Getty

Os 16 times classificados são divididos em dois potes. No pote A estão os times que se classificaram em primeiro lugar em seus grupos, e no pote B os segundos colocados.

Desta forma, não existe nenhum tipo de direcionamento ou restrição que impeça que dois times do mesmo país de enfrentem nas partidas de mata-mata.

O sorteio vai definir os confrontos de A a H e o chaveamento para as próximas fases de mata-mata, da seguinte forma:

Para as quartas de final:

S1 - Vencedor A x Vencedor H

S2 - Vencedor B x Vencedor G

S3 - Vencedor C x Vencedor F

S4 - Vencedor D x Vencedor E

Para as semifinais:

F1- S1 x S4

F2 - S2 x S3

Para a final:

F1 x F2

Quais times já estão classificados para as quartas de final da Libertadores?

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG/Divulgação

Nove das 16 vagas para o primeiro mata-mata da Libertadores já foram preenchidas. Para a última rodada, então, mais sete times vão seguir vivos na competição.

Palmeiras (BRA)

Atlético-MG (BRA)

Defensa y Justicia (ARG)

Racing (ARG)

Argentinos Juniors (ARG)

São Paulo (BRA)

Flamengo (BRA)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Destes, Palmeiras, Argentinos Juniors e Atlético-MG, inclusive, já asseguraram a primeira colocação de seus grupos e, por isso, vão para o pote A no sorteio. A vantagem é que, teoricamente, eles vão enfrentar um dos oito times mais "fracos" das oitavas de final.

Quando serão os jogos das oitavas de final da Libertadores?

Foto: Rodrigo Buendía/Getty

As partidas de ida das oitavas de final da Libertadores estão programadas para a segunda semana de julho. Ou seja, os jogos devem ser divididos entre os dias 13 (terça), 14 (quarta) e 15 (quinta).

Já as partidas de volta devem acontecer duas semanas depois, entre os dias 20 (terça), 21 (quarta) e 22 de julho (quinta-feira).