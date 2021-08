Lewandowski x Haaland: a disputa dos artilheiros de Bayern e Dortmund

A temporada 2021/22 da Bundesliga, e do futebol europeu, começa com atenções direcionadas também para os dois atacantes

Robert Lewandowski se estabeleceu como um dos maiores goleadores da história do futebol alemão pelo que fez com as camisas de Borussia Dortmund, primeiro, e Bayern de Munique, a partir de 2014. O polonês é dono de recordes marcantes, o mais recente deles quando superou o legendário Gerd Müller como maior artilheiro de uma única edição da Bundesliga.

O reinado do polonês na Alemanha parecia ser incontestável, mas a partir de 2020 a chegada do jovem Erling Haaland, justamente ao Borussia Dortmund, tem oferecido uma competição de alto nível que Lewandowski poucas vezes havia visto no âmbito doméstico. Tanto, que o próprio camisa 9 do Bayern, atualmente com 32 anos, já teceu grandes elogios ao norueguês de apenas 21 primaveras completas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Valorizado como uma das maiores sensações do futebol europeu, Haaland tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2024 mas dificilmente seguirá por muito tempo no clube aurinegro – que apesar de seu tamanho tem se notabilizado por aperfeiçoar jovens talentos para vendê-los a clubes com maior poderio financeiro. Mas a sua presença para a temporada 2021/22 está mais do que confirmada para o lado borussiano, o que significa expectativa de muitos gols... e de uma competição particular com Lewandowski enquanto os rivais buscam os títulos que disputam entre si.

Lewandowski leva a melhor no geral

Lewandowski comemora seu gol na Supercopa da Alemanha (Foto: Getty Images)

No primeiro embate da nova campanha, na Supercopa da Alemanha, foi o veterano quem se saiu melhor: Lewandowski fez dois gols na vitória por 3 a 1 do Bayern sobre o Dortmund. Haaland jogou mas passou em branco.

Considerando todas as cinco vezes em que se enfrentaram, a vantagem também é de Lewandowski. Foram seis gols do polonês sobre seu ex-clube (que, aliás, é sua vítima favorita, com um total de 24 gols no mesmo número de duelos) contra quatro de Haaland sobre o Bayern.

(Foto: Getty Images)

Devido a diferença na idade de ambos, uma comparação bruta de gols marcados seria injusta. Mas levando em conta a média de tentos por jogos disputados Haaland possui uma vantagem milimétrica, que pode muito bem ser considerado um empate técnico. O norueguês tem média de 0.7 gols por jogo em sua carreira profissional (118 bolas nas redes em 167 compromissos) comparados a 0.69 de Lewandowski (547 gols em 785 jogos).

Apesar de ter 62 gols em 62 jogos oficiais pelo Dortmund, Haaland ainda não conseguiu para si nenhum prêmio de artilharia no futebol de clubes. Lewandowski, pelo contrário, está recheado deles: considerando apenas a Bundesliga alemã foram seis artilharias.

Na temporada 2021/22

(Foto: Getty Images)

De qualquer forma, a nova temporada do futebol europeu começa com atenções redobradas sobre a dupla na disputa individual pela artilharia dentro da Alemanha. E apesar de o Dortmund ter perdido para o Bayern na disputa da Supercopa, o início de campanha do jovem norueguês tem sido melhor na comparação ao polonês.

Em três jogos disputados, Haaland já fez cinco gols e ainda deu duas assistências. Em duas partidas Lewandowski acumulou três bolas nas redes.

Gols de Haaland na temporada: três pela Copa da Alemanha, dois na Bundesliga. Assistências de Haaland na temporada: duas na Bundesliga.

Gols de Lewandowski na temporada: um na Bundesliga, dois na Supercopa da Alemanha.

Em meio à disputa entre Bayern e Dortmund, individualmente também será interessante manter um olho aberto para o duelo dos artilheiros de ambos os times.