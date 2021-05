Lewandowski bate recorde de gols no Alemão: veja os números do atacante do Bayern

O polonês chegou a 41 gols nesta edição da Bundesliga e ultrapassou marca de Gerd Muller

Foi literalmente no último lance do Bayern de Munique na Bundesliga 2020/21, mas Robert Lewandowski marcou contra o Augsburg, chegou a 41 gols na temporada e ultrapassou a marca histórica de artilharia de Gerd Muller, um recorde que já durava quase 40 anos e que parecia inquebrável.

Em 1971-72, o "Der Bomber" atuou em todos os 34 jogos do Bayern no Campeonato Alemão e balançou as redes 40 vezes. 39 temporadas depois, o polonês precisou de apenas 29 partidas para chegar a 41 gols e ultrapassar o maior centroavante da história do futebol alemão.

Ainda que Lewandowski já tivesse conseguido realizar outras grandes temporadas por Borussia Dortmund e Bayern de Munique, chegando a 30 gols em 2015-16 e 34 em 2019-20, nunca havia chegado a um nível tão alto - e a Chuteira de Ouro é questão de tempo...

Veja os números de Robert Lewandowski, novo dono de recorde de mais gols em uma só temporada da Bundesliga, no Bayern de Munique.

Os números de Lewandowski na temporada atual do Bayern de Munique

Em busca de novamente ser escolhido como melhor do mundo pela Fifa - e vencer a inédita Bola de Ouro -, Robert Lewandowski chegou a um nível nunca antes visto em 2020-21, ainda que tenha perdido a fase final da Liga dos Campeões contundido. Confira os números:

Competição Jogos Gols Assistências Média de gols Bundesliga 29 41 7 1,41 Liga dos Campeões 6 5 0 0,8 Mundial de Clubes 2 2 1 1 Copa da Alemanha 1 0 0 0 Supercopa Europeia 1 0 1 0 Supercopa da Alemanha 1 0 0 0 TOTAL 40 48 9 1,2

Os números de Lewandowski desde sua chegada ao Bayern de Munique

Desde que trocou o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique, não é nenhum exagero dizer que o polonês já se transformou em um dos maiores jogadores da história do clube da Baviera. Com títulos e mais títulos, gols importantes e ótimas atuações, marcou o seu nome na galeria de craques dos bávaros. Confira os números:

Temporada Jogos Gols Assistências Média de gols 2014-15 49 25 13 0,51 2015-16 51 42 6 0,82 2016-17 47 43 9 0,91 2017-18 48 41 5 0,85 2018-19 47 40 13 0,85 2019-20 47 55 10 1,17 2020-21 40 48 9 1,2 TOTAL 329 294 65 0,89

Com seus 294 gols, Lewandowski já é o segundo maior artilheiro da história do Bayern de Munique, atrás apenas de Gerd Muller, com 563. Seu "chefe", Rummenigge, é o terceiro, com 217, enquanto Ohlhauser, com 215, e Thomas Muller, com 214, fecham a lista dos cinco primeiros.