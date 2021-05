Lesão e choro na final: De Bruyne sofre fraturas no rosto em derrota do City

Meia do Manchester City preocupa para a estreia da Bélgica na Europa após fraturas

Kevin De Bruyne precisou deixar o campo durante a final da Liga dos Campeões, depois de um forte golpe com Rudiger. O jogador do Manchester City foi assistido durante vários minutos no gramado, mas precisou ser substituído por Pep Guardiola. Gabriel Jesus entrou em seu lugar.

O meio-campista belga, que ficou com o olho visivelmente inchado, não conseguiu conter a emoção enquanto descia pelo túnel. Na decisão contra o Chelsea, os citizens perderam por 1 a 0.

"Olá, acabo de regressar do hospital. O meu diagnóstico é uma fratura aguda do osso do nariz e fratura na órbita esquerda. Sinto-me bem agora. Ainda desapontado por ontem, obviamente, mas vamos voltar", escreveu o jogador, 29 anos, no Twitter.

De Bruuyne ficou de fora 11 jogos em todas as competições devido a lesão, mas ainda assim conseguiu somar 40 jogos pelo clube na temporada, marcando 10 gols e dando 18 assistências.

De Bruyne pode não jogar a Eurocopa pela Bélgica?

Kevin De Bruyne é um dos 26 escolhidos da seleção belga para a disputa da Euro2020, que será disputar neste ano devido à pandemia de Covid-19. A Bélgica vai encarar a Rússia (12 de junho), a Dinamarca (17 de junho) e a Finlândia (21 de junho), no Grupo B.

Apesar de ainda não ter uma confirmação a respeito do tempo de recuperação, o jogador pode não estar disponível para os jogos contra a Bélgica, Grécia e Croácia nos próximos dias, antes do início da Euro. Caso tenha condições de atuar na Eurcopa, pode ser obrigado a ir a campo com uma máscara protetora.