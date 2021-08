Leo Baptistão assina por duas temporadas e é o novo reforço do Santos

Peixe venceu a disputa com o Internacional e acertou a contratação do atacante de 28 anos

O Santos fechou a contratação do atacante Leo Baptistão. Conforme antecipado pela Goal, o Peixe venceu a concorrência com o Internacional e contratou o jogador por duas temporadas.

Aos 28 anos de idade, Leo tinha propostas de outras equipes, mas, segundo apuração da Goal, o desejo do jogador era de vestir a camisa do Santos, seu time do coração.

O atacante desembarcou na cidade na última terça-feira (17), realizou os exames médicos e até participou de uma atividade no CT do clube.

Cria da base da Portuguesa, Leo saiu muito cedo do Brasil e boa parte de sua carreira até agora foi construída na Espanha.

Por lá, defendeu as cores do Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Bétis, Villarreal e Espanyol. No Brasil, o atleta jogou na base da Portuguesa.

Natural de Santos, Leo Baptistão pode atuar mais centralizado no ataque ou aberto pelos lados. Apesar do interesse de clubes de fora, o desejo do atacante era jogar no futebol brasileiro, já que deixou o país muito cedo e não teve a chance de atuar profissionalmente por aqui.

Antes de acertar com o Santos, ele estava na China, onde defendeu o Wuhan FC.