Lecce x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (7), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Lecce recebe o Napoli na tarde desta sexta-feira (7), no estádio Via del Mare, a partir das 14h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 16º lugar com 27 pontos, o Lecce vem de derrota e sabe que precisa se recuperar na competição para se manter distante da zona de rebaixamento. Marin Pongracic e Kastriot Dermaku, machucados, são as baixas nos mandantes.

Do outro lado, o Napoli vem de uma inesperada goleada sofrida para o Milan, mas segue na liderança isolada, com 71 pontos. O time napolitano não tem desfalques confirmados para o duelo.

Prováveis escalações

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Desfalques

Lecce

Marin Pongracic e Kastriot Dermaku estão lesionados.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?