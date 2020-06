Lautaro vai mal em eliminação da Inter e é visto com "cabeça" no Barcelona

Na mira do clube catalão para a próxima janela de transferências, argentino foi bastante criticado após empate com o Napoli

O centroavante Lautaro Martínez, principal revelação da nos últimos anos, não vive seus melhores dias na . Grande decepção do empate por 1 a 1 entre a sua Internazionale e o Napoli, o jogador foi questionado na imprensa local a respeito do seu empenho em campo.



Em texto intitulado "Desilusão Lautaro", a Gazzetta Dello Sport disse que o jogador foi "mole" e não respondeu à altura do que precisavam os interistas para derrotar o , única maneira de a equipe avançar para a final da Copa da Itália.



A publicação aponta que Lautaro perdeu o confronto interno com o chileno Alexis Sánchez e, excluída uma finalização a gol no primeiro tempo, praticamente não participou do jogo caso alguém analise as estatísticas.



Já a versão italiana da Goal.com aponta o interesse do como fator em comum em relação à queda de rendimento de Lautaro tanto antes da pandemia quanto agora, na retomada das partidas.



"A primeira impressão deixada por Lautaro após a quarentena é a mesma deixada antes dela: apenas uma sombra do Touro que encantou a Itália e fez com que o Barcelona se interessasse pelo seu futebol", diz a matéria.



Em ambos os textos são citados como motivos para a baixa produção a falta de força física decorrente da parada dos jogos, sua principal característica, mas as críticas pelo desempenho ruim não são poupadas.



"Nos 72 minutos em que atuou antes de ser substituído, Lautaro acabou atraindo uma vasta maioria de comentários negativos para si: nunca realmente perigoso e até seu entrosamento com Lukaku parece ter sumido", avalia a Goal.



A chance de formar uma dupla com Messi, possível tanto no Barça quanto na Seleção Argentina, é um outro fator apontado como decisivo para a vontade do jogador reforçar o time espanhol.



Enquanto isso não acontece, porém, Lautaro terá o Campeonato Italiano para tentar se reerguer na Inter - a não tem realização garantida ainda. Com 54 pontos, a equipe tem nove a menos que a líder , com um jogo a menos. Restam 12 rodadas a serem realizadas.