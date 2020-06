Final da Copa Itália: quando é, onde assistir, times e mais informações

Final acontece nesta quarta-feira (17), com a Juventus de Cristiano Ronaldo enfrentando o Napoli

Após o anúncio do retorno da Serie A, o ministro do esporte italiano, Vincenzo Spadafora, divulgou através do Facebook o recomeço da Copa da . Depois das semifinais, os dois finalistas foram decididos: será um duelo entre e .

Para garantirem suas vagas, ambos passaram por outros gigantes do futebol do país após saírem com vantagem no jogo de ida: a Juve ficou no 0 a 0 com o em partida polêmica com expulsão de Rebic e Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, enquanto o clube napolitano empatou por 1 a 1 contra a Inter, marcando com Mertens. Eriksen diminuiu para os Nerazzurri.

Agora, os rivais vão duelar pela . O Napoli não vence qualquer título desde 2013/14, quando saiu campeão justamente do torneio. A Juventus, desde então, levantou 12 troféus nacionais. A partida será disputada nesta próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva do DAZN.

Confira como assistir ao jogo e os detalhes do torneio.

Napoli x Juventus

Foto: imago

Fim de jogo: Napoli 1 x 1 Inter.



Napoli está na final da Copa Itália, na próxima quarta, no Olímpico de , contra a Juventus.



Teremos um encontro Napoli x Maurizio Sarri valendo taça! — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) June 13, 2020

Será o terceiro e final duelo entre Napoli e Juventus neste ano. Nas duas primeiras partidas, ambas válidas pela , os clubes saíram empatados: uma vitória para cada lado. No primeiro jogo, disputado em 31 de agosto de 2019, a Velha Senhora abriu uma vantagem de três gols, com Danilo, Higuaín e Cristiano Ronaldo, mas tomou o empate em 13 minutos, com Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Nos acréscimos, Koulibaly fez contra e deu a vitória ao clube de Turim.

Na segunda partida, Zielinski e Insigne marcaram os dois gols do triunfo do Napoli. CR7 diminuiu para a Juve.

Na Copa da Itália, ambos vem fazendo grandes campanhas. A Juventus conseguiu derrubar três dos mais tradicionais clubes do país, derrotando a por 4 a 0 nas oitavas de final, a Roma por 3 a 1 nas quartas e o Milan, na semi, com dois empates e vantagem no gol fora de casa.

Já o Napoli teve um adversário mais tranquilo nas oitavas, mas nada além disso. Com 16 times vivos, derrotou o Perugia, atualmente o 12º colocado da Serie B, por 2 a 0. Em seguida passou pela por 1 a 0, bateu a com uma vitória no jogo de ida e segurou o empate na volta.

Assim, os rivais prometem fazer uma final memorável!

Onde assistir à Copa Itália no ?

A grande final terá transmissão no DAZN para o Brasil, com narração e comentários em português. Na Itália, a cobertura ficará por conta da Rai, principal emissora de TV do país.

“Vamos começar com a Copa da Itália, porque haverá três jogos, duas semifinais e a final, que serão transmitidos pela Rai e, portanto, poderão ser vistos por todos os italianos", explicou o ministro Spadafora.