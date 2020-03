Klopp, Guardiola e os técnicos mais bem pagos do mundo

A France Football divulgou a lista dos 20 técnicos mais bem pagos da temporada 2019/20

Nem só de goleiros e jogadores vive o futebol, aqueles que comandam o time, fora das quatro linhas, são igualmente importantes. Entre os valore milionários que movem o futebol, parte é destinado aos treinadores.

A revista France Football, mesma responsável pela entrega da Bola de Ouro, fez um levantamento dos 20 técnicos mais bem pagos do mundo. Os numeros levam em cinta os salários, bônus e demais pagamentos relativos à temporada 2019/20

Enquanto brilha na Premier League, com 25 pontos de vantagem em relação do vice-líder, Jurgen Klopp não chegou nem ao pódio, ficou apenas em quarto lugar. Mas também não foi o segundo colocado do inglês que ocupou a liderança do ranking, Guardiola ficou apenas em terceiro lugar.

Confira quem são os 20 treinadores mais bem remunerados do futebol mundial:

20. Bruno Génésio (Beijing Guoan) - € 8 milhões

O francês atualmente está treinando o líder da SuperLiga Chinesa. Ele já teve passagens pelo , que deixou em 2019, para assumir o Beijing Guoan.

19. Ole Gunnar Solskjaer ( ) - € 8,3 milhões

Treinador do United desde 2018, o norueguês passou 11 anos como jogador dos Reds antes de se aposentar e se dedicar à carreira de técnico. Atualmente, o United ocupa da quinta posição da Premier League, está nas quartas de final da Copa e da .

18. Thomas Tuchel ( ) - € 8,5 milhões

Ex- , hoje o alemão treina o líder da , .Com constantes polêmicas envolvendo seus principais jogadores, a saída de Tuchel do clube francês tem sido especulada .

17. Brendan Rodgers ( City) - € 9,1 milhões

O ex-jogador irlandês assumiu o Leicester em fevereiro de 2019. Nesta temporada, o Leicester ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, deixando para trás grandes clubes da Inglaterra, como e Manchester United.

16. Mauricio Pochettino (sem clube) - € 9,4 milhões (valor relativo à passagem pelo )

Quando chegou ao Tottenham em 2014, o time inglês estava desacreditado após a saída de Gareth Bale, mas o argentino colocou os Spurs para competirem entre os grandes times da Premier League.

No entanto, o baixo desempenho de 2019, com o Tottenham na 14ª colocação, fez com que o treinador fosse mandado embora em novembro.

15. Vitor Pereira (Shanghai SIPG) - € 10 milhões

Depois de uma carreira mediana como jogador de futebol, o português cursou Educação Física e passou a se dedicar ao cargo de treinador. Hoje atua no futebol chinês, comandando a 11ª colocada da SuperLiga nacional.

14. Leonardo Jardim (sem clube) - € 10,2 milhões (valor relativo à passagem pelo Mônaco)

Diferente da maioria dos treinadores, o venezuelano nunca foi jogador profissional, seguiu diretamente a carreira de técnico, que começou com apenas 27 anos. Ficou no Mônaco de 2014 a 2019, quando foi demitido por maus resultados.

13. Maurizio Sarri ( ) - € 10,3 milhões

Assim como Jardim, Maurizio Sarri também nunca atuou como jogador profissional e começou a carreira de treinador em 1990. Hoje, comanda a líder da italiana, Juventus e um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo.

12. Manuel Pellegrini ( ) - € 10,5 milhões

Depois de atuar a carreira inteira como jogador no Universidad de , começou a jornada de treinador por lá mesmo. Tendo passado por grande clubes, como , foi contratado pelo em 2019.

11. Carlo Ancelotti ( ) - € 12 milhões

O renomado técnico campeão da pelo , chegou ao nos últimos dias de 2019, logo após deixar o comando do , antes do final de seu contrato.

10. Rafael Benitez (Dalian Yifang) - € 13 milhões

O espanhol campeão da Europa tem passagens por grandes clubes da Europa, como , Real Madrid e Milan. Hoje treina o Dalian Yifang da , terceiro colocado da SuperLiga.

9. Massimiliano Allegri (sem clube) - € 13,5 milhões (valor relativo à passagem pela Juventus)

Antecessor de Sarri na Juventus, o italiano passou cinco anos no comando da Velha Senhora, onde conquistou cinco Campeonatos Italianos, quatro Copas da e duas Supercopas, além de dois vices campeonatos da Liga dos Campeões

8. Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande) - € 14 milhões

Campeão Chinês de 2019 pelo Guanghou Evergrande, o ex-zagueiro italiano está em sua segunda passagem pela equipe chinesa.

7. Ernesto Valverde (sem clube) - € 19 milhões (valor relativo à passagem pelo )

Sem clube desde que o Barcelona o substituiu por Quique Setién, Valverde foi tricampeão espanhol com o clube catalão, desde que chegou em 2017. A saída do Barcelona não foi unanimidade entre a torcida, apesar de não viver a melhor fase com o time.

5. Zinedine Zidane (Real Madrid) - € 23 milhões

Já segunda passagem pelo Real Madrid, Zidane começou sua história no clube ainda como jogador, depois foi assistente de Ancelotti, antes assumir a equipe definitivamente em 2016, com a demissão de Rafa Benitez.

A segunda passagem se iniciou em março de 2019, mas mesmo disputando a liderança ponto a ponto com o Barcelona, ainda não alcançou os mesmos êxitos da primeira passagem, quando foi três vezes campeão da Champions League.

5. Jose Mourinho (Tottenham) - € 23 milhões

O português chegou aos Spurs em novembro de 2019 para substituir Pochettino, depois de passagens por grandes clubes da Europa, como Chelsea e Real Madrid.

4.Jürgen Klopp (Liverpool) - € 24 milhões

Líder absoluto da Premier League, com uma campanha quase impecável, com 27 vitórias em 29 jogos. Além disso, foi campeão da Champions e do em 2019.

3. Pep Guardiola ( ) - € 27 milhões

Depois de boas passagens pelo Barcelona e pelo de Munique, Guardiola chegou ao City em 2016. Desde então já conquistou oito títulos pelo clube, entre eles dois Campeonatos Inglês.

2. Antonio Conte ( ) - € 30 milhões

Considerado um ídolo na Juventus, Conte atualmente treina um dos rivais da Velha Senhora na Serie A, a Inter de Milão. Desde de que chegou ao clube, em maio de 2019, ainda não conquistou nenhum título, mas adotou um novo estilo de jogo para a equipe italiana.

1. Diego Simeone (Atlético de Madri) - € 40,5 milhões

O técnico mais bem pago do mundo é Diego Simeone, comandante do . Os espanhóis recentemente eliminaram o favorito Liverpool da Liga dos Campeões no mata mata das oitavas de final. No Atleti desde 2011, Simeone já conquistou sete títulos.