Juventus x Bologna: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo, pela 19ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotada pela Inter no clássico, a recebe o para tentar voltar a vencer neste domingo (24), em Turim, no Juventus Stadium, à partir das 8h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e da plataforma EI Plus. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Bologna DATA Domingo, 24 de janeiro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Juve quer voltar ao G-4 na (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Cristiano Ronaldo antecipou: a Juventus vai, sim, brigar pelo título italiano . Por mais que ninguém duvide do craque, é hora de pontuar na tabela. A Velha Senhora está a dez pontos do , líder da competição, e é a atual quinta colocada da Serie A, atrás também de , e .

Após ser derrotado pela Inter, na última rodada, a equipe irá com força máxima para enfrentar o Bologna, nesta manhã de domingo. Sem De Ligt e Demiral, o jovem Dragusin, de 18 anos, deve receber oportunidade de começar como titular. Da mesma força, Dybala segue lesionado e também não entrará em campo, sendo substituído por Bernardeschi.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Dragusin, Bonucci e Cuadrado; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur e Arthur; Morata e Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA

Na 12ª colocação , o Bologna quer seguir pontuando bem para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento: só sete pontos separam a equipe do , primeiro time no Z-3.

Vindo de vitória contra o Verona, o treinador Siniša Mihajlović deve ter algumas peças de volta: o goleiro Skorupski e o meio-campista Svanberg retornam após desfalcarem o elenco nas últimas rodadas.

Provável escalação do Bologna: Skorupski; Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks; Schouten e Domínguez (Svanberg); Orsolini, Soriano e Sansone; Palacio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 0 Juventus Serie A italiana 17 de janeiro de 2021 Juventus 2 x 0 Napoli Supercopa da 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x 27 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) x Juventus Serie A italiana 30 de janeiro de 2021 14h (de Brasília)

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Bologna Serie A italiana 9 de janeiro de 2021 Bologna 1 x 0 Verona Serie A italiana 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas