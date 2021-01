Cristiano Ronaldo, especialista em finais, avisa: Juve vai brigar pelo Italiano

Embora a temporada da esteja repleta de altos e baixos, a noite desta quarta-feira (20) ficou marcada positivamente. Ao vencer o Napoli por 2 a 0, o time bianconeri se sagrou campeão da Supercopa da , o primeiro título de Andrea Pirlo como treinador do clube. A vitória empolgou também Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador da final.

Comemorando o quarto título com a Velha Senhora nas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou que a "Juve está de volta" e que "este é o espírito que nos levará as vitórias que queremos".

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW