Juventus tem um 'fantasma' para lidar: o risco de perder Cristiano Ronaldo

Com contrato até o fim da próxima temporada, rumores sobre a saída do craque português dominaram o noticiário; Nedved e Morata descartam este cenário

O fim do contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus é apenas em 30 de junho de 2022, mas a possibilidade do craque português deixar Turim em breve se tornou real. Com a eliminação diante do Porto na Liga dos Campeões, muito se falou sobre as expectativas criadas quando o atacante foi contratado e a realidade dentro de campo - alguns concluindo até que o negócio foi um fracasso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Clubes já estariam de olho na situação de Cristiano Ronaldo com a Juventus, que poderia vendê-lo para economizar em salários, principalmente neste momento de crise econômica e queda de arrecadação. O Real Madrid, ex-equipe do português, teria interesse em seu retorno. Uma alternativa seria uma mudança para os Estados Unidos e o Inter Miami de David Beckham surge como um dos interessados.

Embora os rumores da saída do camisa 7 estejam dominando o noticiário esportivo, Pavel Nedved, ídolo e atual vice-presidente da Juventus, rechaça a possibilidade de saída de Cristiano Ronaldo antes do término do atual vínculo do português com a Velha Senhora.

"O contrato dele conosco expira apenas em 30 de junho de 2022. Ele ficará na Juventus. Ele é intocável", disse o tcheco ao DAZN.

"Cristiano, tanto em nível técnico quanto de imagem, nos deu um impulso em direção ao Olimpo do futebol. No nível técnico, nada pode ser dito. Ele marcou mais de 100 gols em 120 jogos, nos arrastou para a Liga dos Campeões, podemos criticá-lo porque todos nós podemos ser criticados e temos que aceitar críticas quando cometemos erros. Mas questionar seus números e o que ele mostra em cada jogo, para mim, não é correto", completou.

Quem também se pronunciou sobre o assunto foi Alvaro Morata, parceiro de ataque de Cristiano Ronaldo na Juventus. Ao Cadena Ser, o camisa 9 afirmou que o português está feliz em Turim.

Foto: Getty

"Ele está acostumado a jogar nas finais da Liga dos Campeões, mas ele teria sido o mesmo em outro clube. Não é um problema da Juve. Ele está feliz com o grupo, mas está acostumado a vencer, por isso é normal que ele esteja zangado", afirmou o espanhol.

"A Juventus e eu queremos que ele fique, porque a Juventus deve ter os melhores jogadores do mundo", concluiu.