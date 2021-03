Zidane admite retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid: "Pode ser, vamos ver o futuro"

Treinador do clube merengue alimentou os rumores de uma possível volta do português ao Santiago Bernabéu

Um dos principais boatos do futebol europeu neste momento é o possível retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid. Tal rumor parece aumentar a cada dia desde a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões diante do Porto, principalmente com as declarações de Zinedine Zidane.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Treinador da equipe espanhola e ex-jogador do time de Turim, Zidane não esquece os anos áureos que teve com o craque português no Real Madrid e por isso não despreza as possibilidades do retorno do maior artilheiro da história do clube merengue.

"Se há algo de verdadeiro nesses boatos? Sim, pode ser", falou o francês em entrevista ao Sky Sports. "Conhecemos Cristiano, sabemos quem ele é e tudo o que ele fez pelo Real Madrid. No momento, porém, ele é jogador da Juventus e devemos respeitar isso. Vamos ver como será seu futuro. Para mim, ter treinado um jogador como Cristiano Ronaldo foi uma grande sorte".

Foto: Getty Images

Dias atrás, Zidane já havia comentado a situação do craque português na Juventus, afirmando que o português é "magnífico" e que não esquece da história escrita pelo atacante com a camisa 7 merengue.

Após a eliminação na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo voltou à atuar neste domingo (14) e anotou mais um hat-trick em sua carreira na vitória por 3 a 1 contra o Cagliari, fora de casa. O contrato do jogador com o time de Turim termina apenas em 2022.

O Real Madrid, por sua vez, segue seus caminhos na La Liga e na Champions League com Karim Benzema assumindo a responsabilidade de marcar os gols da equipe merengue. Na terça-feira (16), os comandados de Zidane voltam à campo no duelo decisivo contra a Atalanta, no Estádio Alfredo di Stéfano.