Juventus monitora Kaio Jorge, joia do Santos, que já fala em números

Presidente santista diz que negociações estão abertas e que, além da Juve, outras três equipes querem o atacante

Kaio Jorge, joia da base do , entrou de vez na mira da , que já sonda o time brasileiro sobre valores para contratar o atacante.

O jogador ganhou destaque nesta temporada com a camisa do e surge como uma grande oportunidade do time Alvinegro, que vive dificuldades financeiras, de abastecer os cofres.

Em entrevista ao Calciomercato, o presidente do Santos, José Carlos Peres, as negociações estão em andamento, mas a Juventus pode enfrentar concorrência para ter o jogador.

"O mercado não parou nem um segundo. Recebo ligações normalmente. Futebol parou, mas as negociações continuam", afirmou.

"Não é segredo que haja interesse (no jogador), mas não quero ser pego de suspresa. Se as ofertas certas não chegarem dentro do prazo que estabelecemos, vamos mantê-lo até o fim da temporada", continuou Peres.

(Foto: Getty Images)

O cartola revelou, inclusive, que valores já estão sendo tratados. "A Juventus perguntou sobre ele, mas não fez nenhuma oferta formal. Eu disse a eles que a cláusula de liberação é de €75 milhões, mas estamos abertos à negociação. Estávamos discutindo mais perto de €30 milhões, mas não apenas com a Juve", explicou.

"Duas outras equipes italianas estão muito ativas e também uma francesa. No entanto, como nenhuma notícia foi publicada na imprensa, não posso revelar os nomes", concluiu o presidente santista.