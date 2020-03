Juventus já estuda novo contrato para Cristiano Ronaldo: até os 39 anos

Na Ilha da Madeira por conta do covid-19, português tem contrato com a Velha Senhora por mais dois anos; clube já quer iniciar conversas por renovação

Cristiano Ronaldo está em isolamento em sua terra natal, na Ilha da Madeira, por conta da pandemia do coronavírus covid-19. Mas enquanto as principais ligas estão paralisadas na Europa, a trabalha para renovar o contrato de seu principal craque.

O português tem contrato com a Velha Senhora por mais dois anos, com vencimentos de 31 milhões de euros anuais. O investimento é alto e, mesmo que CR7 não tenha se apresentado em sua melhor forma no início, o retorno foi ótimo para a Juve.

Primeiro porque o cinco vezes melhor do mundo parece ter espantado a má fase e mais uma vez começou o ano voando, já são 25 gols em 32 jogos. Mas muito além disso, o retorno em termos de marketing e apelo internacional foi mais do que satisfatório.

Com isso, segundo o Tuttosport, a Velha Senhora já estaria planejando um diálogo para acertar a renovação com o português. A ideia do clube seria renovar com o jogador de 35 anos por mais quatro temporadas, ou seja, até Ronaldo completar 39 anos. Mas levando em conta o preparo físico do craque, a idade é só um detalhe para ele.

Ainda, a renovação precoce pode ser uma arma para evitar o assédio de outras equipes. Cabe destacar que o português foi a Madrid para assistir a partida entre Real e Barça e fez a cidade parar. Após o episódio, claro, o nome do craque voltou a ser especulado no clube merengue.

A foi interrompida após a realização da 26ª rodada, justamente quando a Juventus retomou a ponta da tabela. A equipe de CR7 está um ponto a frente da , em segundo lugar com 62 pontos. Na o clube de Turim vai precisar mais do que nunca de CR7 para reverter a derrota diante do , por 1x0.