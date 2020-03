Amigo de Cristiano Ronaldo fala em retorno ao Real Madrid. Preocupação para a Juventus?

Edu Aguirre, jornalista e amigo de CR7 revela que craque português pode desejar voltar ao clube merengue

A ligação entre Cristiano Ronaldo e o sempre muito forte. E como um dos maiores ídolos da história do clube, o português segue acompanhando de perto os espanhóis. Neste domingo (01), inclusive, CR7 foi ao Santiago Bernabéu para assistir à vitória de seu ex-time diante do Barcelona - a partida da contra a Inter, que também aconteceria no domingo, foi adiada por conta do coronavírus Covid-19.

Os nove anos de Ronaldo em Madrid deixam saudade para os dois lados e essa visita, é claro, fez com que os torcedores merengues fossem à loucura. Porém, esse episódio pode de certa forma preocupar a torcida da Juventus. Segundo Edu Aguirre, jornalista espanhol e amigo pessoal de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do Madrid, com 451 gols, teria vontade de retornar ao clube espanhol.

“Estou certo de que Cristiano sentiu vontade de voltar a Madrid. É incrível como ele mexeu com as pessoas. Uma hora antes dele chegar ao Bernabéu todos já estavam loucos porque sabiam que ele estaria lá. Um momento incrivelmente emocionante”, disse o jornalista após El Clássico. “E Cristiano é madridista e sentiu esse carinho. Por isso tenho certeza que ele sentiu vontade de voltar”.

Mas apesar da revelação, o amigo de Ronaldo procurou acalmar as coisas, dizendo que o craque está bem focado na Juventus e em vencer a Liga dos Campeões. Mas mesmo assim, procurou deixar o futuro em aberto.

“Agora ele está completamente focado na Juventus e . Não sei o que vai acontecer no futuro, tudo pode acontecer. Ele está na Juve e fará de tudo para vencer a Liga dos Campeões. Mas ele é o Madrid. Viu o Real vencer um clássico. É diferente sentir afeto das redes sociais e estar presente no estádio, ver uma cidade parar por você”, explicou.