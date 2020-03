Cristiano Ronaldo, Neymar e mais: como os jogadores estão reagindo ao coronarívus

Através das redes sociais, atletas do futebol enviam mensagens de força ou de conscientização

A pandemia do coronavírus Covid-19 está impactando todo o mundo e, como consequência, toda a estrutura do esporte. Jogos estão sendo disputados sem torcida ou foram suspensos em vários países, e muitos atletas não estão podendo treinar normalmente – uma vez que vários centros de treinamentos foram fechados recentemente.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O momento delicado serve para mostrar que os grandes ídolos do futebol mundial são pessoas como todos nós, precisando lidar com esta questão. De Cristiano Ronaldo a Diego Simeone, estas personalidades estão utilizando as redes sociais para pedirem conscientização e mandar uma mensagem de força. Veja abaixo como os jogadores têm reagido ao problema.

Mais times

Cristiano Ronaldo

Talvez a grande mensagem escrita até aqui tenha sido a de CR7. O português, muito afeito às fotos e imagens, decidiu desta vez postar um texto no qual emite solidariedade em relação ao acontecido. Confira, na íntegra, abaixo.

“O mundo está passando por um momento muito difícil, que requer a maior atenção e cuidado de todos nós. Eu falo com vocês, hoje, não como jogador de futebol, e sim como filho, pai e ser-humano preocupado com os últimos acontecimentos que estão afetando todo o mundo. É importante que todos nós sigamos os aconselhamentos da OMS (Organização Mundial da Saúde) e os governos que estão lidando com esta situação. Proteger a vida humana precisa estar acima de quaisquer interesses. Eu gostaria de enviar os meus pensamentos para todos os que perderam pessoas próximas, minha solidariedade para quem está lutando contra este vírus, como é o caso de Daniele Rugani, meu companheiro de time, e o meu contínuo apoio aos incríveis profissionais da saúde que arriscam as próprias vidas para salvar a dos outros”.

Diego Simeone

O treinador do gravou um vídeo em sua conta de Instagram pedindo para que as pessoas sigam as instruções e fiquem em casa.

Leandro Castán ironiza governador

Através de suas redes sociais, Leandro Castán, zagueiro do , ironizou uma fala do governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel.

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! — LC5 (@l_castan) March 13, 2020

No caso, Witzel, que decretou a suspensão de todos os eventos estaduais por 15 dias, exceção feita ao (que será disputado com portões fechados), e perguntado sobre os jogadores disse o seguinte: “Não vai haver aglomeração com portões fechados. O contato é entre os jogadores, aí é risco deles”.

Castán respondeu: “Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas!!!”.

Kyllian Mbappé

Neymar