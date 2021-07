A Juventus quis antecipar a chegada de Kaio Jorge ainda nesta janela, com isso, o Santos deve receber uma quantia pela liberação do jogador

O destino do atacante Kaio Jorge está praticamente selado, isto porque, a diretoria da Juventus avançou nas últimas horas para ter o atacante ainda nesta janela. O Santos deverá receber uma compensação financeira pela transferência do jogador para o time italiano. O contrato de Kaio Jorge com o Peixe termina no fim de 2021.

A Juventus foi o segundo clube a se interressar pelo jovem atacante, o Benfica teria enviado uma proposta diretamente ao Santos, porém, o jogador deu prioridade a Juve. O clube italiano deve pagar ao Peixe cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente 12 milhões de reais) para ter a jovem revelação.

O jogador poderia ter deixado a Vila Belmiro praticamente de graça, já que com o fim do contrato em dezembro de 2021, um pré-contrato poderia ser assinado com qualquer clube. A grande questão para o acordo ser fechado, era quando Kaio Jorge se apresentaria a Juventus.

Conforme apurou a reportagem da Goal, a Juventus ainda avaliaria se fecharia o acordo para ter o jogador ainda nessa janela, ou esperaria para contar com o atacante de graça em janeiro de 2022. Com isso, o time decidiu contratar o atleta ainda nesta janela. No entanto, o Santos gostaria de receber uma compensação financeira pela liberação do jovem, algo que a Juve concordou pagar.

O contrato de Kaio Jorge com o Santos

(Foto: Divulgação/Santos FC)

Kaio Jorge havia assinado seu primeiro contrato profissional com o Santos ainda em 2019. O atacante chegou a ser promovido ao time profissional, pelo então técnico Cuca, em setembro de 2018. No entanto, a negociação pelo primeiro contrato aconteceu um bom tempo depois.

O vínculo assinado é válido até dezembro de 2021, no acordo o Peixe manteve 100% dos direitos econômicos do jogador, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de 310 milhões de reais na cotação atual).

O treinador Fernando Diniz gostaria de contar com o jogador até o fim da temporada, mas isso não deve ocorrer. Kaio Jorge é o vice-artilheiro do Santos no atual elenco, atrás apenas de Marinho. O atacante atuou pelo Peixe em 84 jogos e marcou 17 gols.