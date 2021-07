Kaio Jorge, do Santos, recusa Benfica e encaminha acerto com Juventus para 2022

Atacante nega oferta dos portugueses e tem negociação adiantada com clube da Itália para próxima temporada

Kaio Jorge recusou uma proposta do Benfica e tem acerto encaminhado com a Juventus para sair do Santos a partir de janeiro de 2022. O Peixe havia aceitado uma proposta do Benfica pelo jogador, como informou o GE e confirmou a Goal, mas essa possibilidade foi recusada pelo atleta e seu estafe.

A Juventus entrou forte na disputa pelo atacante e tem um acordo encaminhado com Kaio Jorge. Segundo apuração da reportagem, o clube italiano agora vai avaliar se tenta a contratação com liberação imediata do Santos na janela europeia de agosto, com uma oferta entre 1 milhões de euros e 2 milhões de euros, ou se confirmará a transferência de graça apenas em janeiro de 2022.

Kaio Jorge pode negociar diretamente com os interessados, pois restam menos de seis meses para o fim do seu contrato, válido até dezembro. Ele é empresariado por Giuliano Bertolucci, que tem conversado com os clubes italianos. A oferta do Benfica foi direta para o Santos, mas não agradou o jogador. Nesse contexto, o aceite do Santos à oferta do Benfica não garantia que a transferência seria concretizada, pois o próprio Kaio Jorge também precisaria entrar em um acordo com o clube português, o que não aconteceu. Sua preferência é jogar na Itália.

Caso Kaio Jorge de fato se transfira em janeiro de 2022 para a Juventus, ele sairia de graça e o Santos não receberia nada. No entanto, se houver conversas para uma liberação imediata na janela de transferências internacional de agosto, o Santos teria de receber uma compensação financeira. O pouco tempo restante de contrato, no entanto, diminui o valor de mercado para o Peixe. Não houve acordo pela renovação.