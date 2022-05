Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da Brasileirão Série A 2022

O Juventude recebe o Palmeiras na noite deste sábado (21), no Alfredo Jaconi, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Palmeiras DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Márcia Caetano (RO)

Quarto árbitro: Anderson Farias (RS)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, no Alfredo Jaconi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Em casa, o Juventude vai em busca de sua segunda vitória no campeonato.

O Alviverde está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 6 pontos marcados.

Do outro lado, o Palmeiras vai a campo em busca de um triunfo para tentar entrar no G-4.

O Verdão é o nono colocado do Brasileirão, com 9 pontos, e vem de vitória no meio da semana, pela Copa Libertadores, na qual está com campanha 100%.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 São Paulo 2 x 0 Juventude Copa Sul-Americana 12 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Juventude Brasileirão 28 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Juventude x Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022 11h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Emelec Copa Libertadores 18 de maio de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 14 de maio de 2022

Próximas partidas